  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

فرماندار دهلران:

راه اندازی مرز چیلات در دستور کار قرار دارد

راه اندازی مرز چیلات در دستور کار قرار دارد

دهلران-فرماندار شهرستان دهلران گفت: راه اندازی مرز چیلات در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی  موسوی ظهر امروز دوشنبه درنشست شوار ی فرهنگ عمومی شهرستان دهلران که با حضور نماینده  ولی فقه در استان و ائمه جمعه استان  گفت: مرز چیلات یکی از خواسته ها و مطالبات مردم  دهلران است که با نگاه دولت مثبت دولت زیر ساخت های خوبی برای آن انجام شده است.

فرماندار دهلران بیان داشت: توجه به ظرفیت های دهلران با توجه به وسعت و گستردگی این شهرستان، جمعیت ۷۰ هزار نفری، چهار بخش و چهار نقطعه شهری دارا بودن ۵۰ درصد  مرز خاکی استان و تولید ۶۰ در صد محصولات کشاورزی استان وظرفیت های آب  و خاک، نفت، گاز و کشاورزی استحقاق بهترین خدمات را دارند.

موسوی افزود: خوشبختانه تا کنون دولت و نظام جمهوری اسلامی در این شهرستان خدمات و اقدامات خوبی انجام داده و پروژه  های کلان وتاثیر گذاری به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد که نوید بخش آینده روشن برای این شهرستان است.

وی بیان داشت: راه اندازی مرز چیلات علاوه بر تردد زائران موجب جلوگیری از مهاجرت، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم ورونق اقتصادی منطقه می شود.

امام جمعه دهلران در این نشست گفت: دهلران باتوجه به ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق انتظار داریم با راه اندازی مرز چیلات مردم از مزایای آن بهره مند شوند.

سید محسن موسوی  گفت: وجود بقاء متبرکه زیا د در شهرستان دهلران گفت: استقرار نمایندگی اوقاف در شهرستان دهلران از ضروریات است.

وی با اشاره به جمعیت مردم بخش زرین آباد ودر خواست های آنها در خصوص امام جمعه برای این بخش گفت: انتظار داریم نهاد امام جمعه در شهر پهله ایجاد شود.

کد مطلب 3841460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها