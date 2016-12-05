هیئت کشتی استان همدان با کمبود منابع مالی دست به گریبان است

جلال صابریون در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مهم‌ترین مشکل هیئت کشتی استان همدان کمبود منابع مالی است، اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان سالانه ۲۵ میلیون تومان به هیئت کشتی بودجه تزریق می کند اما با این مقدار چطور باید هزینه‌های چند صدمیلیونی مدیریت شود که همین موضوع بزرگ‌ترین ضربه را به کشتی استان همدان وارد کرده است.

وی بابیان اینکه بخش خصوصی و تولیدی در استان همدان زمین‌خورده و فعالیتی در این زمینه وجود ندارد، گفت: اسپانسر کشتی در استان همدان بسیار اندک و حداقل است.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با اشاره به بدهی‌های هیئت کشتی استان همدان و بیان اینکه با توصیه استاندار همدان وارد لیگ برتر کشتی شدیم، گفت: با گذشت ۱۴ ماه هنوز ۵۸۵ میلیون تومان بدهی روی دست هیئت کشتی استان همدان باقی‌مانده است.

صابریون بابیان اینکه ورزش بزرگ حاشیه‌های بزرگ نیز دارد، عنوان کرد: بیش از ۶ هزار کشتی‌گیر در استان همدان طی هفته تمرین می‌کنند و بیش از ۵۰ مربی و داور نیز در این زمینه‌ فعالند اما دست هیئت کشتی استان همدان خالی است.

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های کشتی همدان بیان کرد: نبود زیرساخت مناسب نیز ضربات بسیاری به مجموعه وارد کرده و از زمانی که مجموعه تختی از کشتی همدان گرفته شد، کشتی همدان به افت رفت.