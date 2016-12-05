به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدیپور در مراسم نخستین جشن ملی تولید صنایع دستی که امروز (۱۵ آذرماه) در موزه ملی برگزار شد، با اشاره به مسائل و مشکلاتی که پس از صنعتی شدن جهان پدید آمد، گفت: زمانی که جهان به سمت صنعتی شدن حرکت کرد و میزان تولیدات صنعتی افزایش یافت، جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ حرکت کرد و اطراف کارخانهها متمرکز شد. در نتیجه کارخانهها به محل تولید و سکونت تبدیل شدند و نظام سکونتگاهی کشور تغییر پیدا کرد. در روزگار جدید روستاها خالی از سکنه شده بودند و فعالیت روستایی تنها به کشاورزی محدود شده بود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه بیان کرد: بر اثر صنعتی شدن جهان، یک نظام نامتعادل شکل گرفت و روستاهای ما، منافع خود را به نفع شهرهای بزرگ از دست داد. در شرایط امروز که دغدغه اصلی فراروی نظام، دغدغه اشتغال است، ما باید به ایجاد منابع درآمدی پایدار برای روستاها فکر کنیم.
احمدیپور با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در بحث اقتصاد مقاومتی تمرکز خود را روی صنایع کوچک گذاشته، گفت: توجه به صنایع دستی باعث پایداری اشتغال میشود. تاکنون صنایع دستی کشور سهم اندکی را از درآمدهای مالی به دست آوردند. ما بر آن هستیم تا با توجه به صنایع دستی، به درآمدزایی و ایجاد منابع پایدار کمک کنیم.
وی یکی از مهمترین ویژگیهای صنایع دستی را اشتغال زنان در این حوزه دانست و افزود: در این عرصه زنان، شاغلان اصلی هستند که اگر درآمد مناسبی داشته باشند، ممکن است به بهبود شرایط بحرانی که برای مردانشان پیش آمده و آنان را مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ کرده، در امان بمانند. پس ما باید فضاهای کاری جدید را فراروی صنعتگران قرار دهیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به روز شدن صنایع دستی را ضروری برشمرد و گفت: ما باید با به روز کردن صنایع دستی، زمینهای را فراهم آوریم تا اینگونه فرآوردهها دیگر یک کالای لوکس نباشند. لازمه این کار آن است که به زیرساختها توجه کنیم. بحث آموزش، دستهبندی و بازاریابی را جدی بگیریم و به روزآمد کردن کارگاههای کوچک صنایع دستی بپردازیم.
