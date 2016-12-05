به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد خبری بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، شب استاد «جبار باغچه‌بان» به عنوان اولین هنرمند تئاتر کودک و نوجوان در ایران، شامگاه ۲۵ آذر ماه در تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان برگزار می‌شود.

در این مراسم که در آستانه صد سالگی تئاتر کودک و نوجوان ایران برپا می‌شود، خانواده زنده یاد جبار باغچه‌بان و دختر وی حضور دارند.

خوانش آثار باغچه‌بان، رونمایی از کتاب معرفی او و برپایی سمینار پژوهشی تئاتر کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های این مراسم است که با همکاری بنیاد تئاتر کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم از چند چهره باسابقه تئاتر کودک و نوجوان نیز تقدیر خواهد شد و مقالات برگزیده تئاتر کودک و نوجوان معرفی می‌شوند.

در این برنامه نشان استاد جبار باغچه‌بان از سوی بنیاد تئاتر کودک و نوجوان به چهره‌های فعال این عرصه اهدا می‌شود.

جمعه گذشته ۱۲ آذر ماه نیز تعدادی از اعضای بنیاد تئاتر کودک و نوجوان و انجمن تئاتر کودک و نوجوان با حضور در آرامگاه شهر ری، بر مزار باغچه‌بان حاضر شدند و به او ادای احترام کردند.

جبار باغچه‌بان نخستین چهره فرهنگی ایران است که سال ۱۲۹۸ اولین تئاتر کودک و نوجوان را در کودکستانی در تبریز اجرا کرد و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در آستانه صد سالگی این رویداد، شبی را به نام این هنرمند و با گرامیداشت یاد و خاطره او برگزار می‌کند.

جبار باغچه بان بنیان‌گذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز و اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران است.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با دبیری شهرام کرمی ۲۱ تا ۲۷ آذر ماه در همدان برگزار می‌شود.