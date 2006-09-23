اتحاديه جهاني علماي مسلمان به گفتگو با واتيكان خاتمه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آن لاين، دكتر محمد سالم اعوا دبيركل اتحاديه جهاني علماي مسلمان گفت: مقامات واتيكان و انجمن سن ديگو ما را رسماً مطلع كردند كه پاپ از حذف اظهارات ضد اسلامي سخنراني خود به درخواست اتحاديه جهان علماي مسلمان امتناع كرده است.

هفته گذشته پاپ طي سخنراني خود در دانشگاه رگنزبرگ به نقل قول از يك امپراطور قرن چهاردهمي پرداخت كه اظهارات وي اهانت به پيامبر(ص) و دين اسلام تلقي مي شود.

از آن زمان تاكنون رهبر 1/1 ميليارد كاتوليك جهان تحت فشار در حال رشدي براي ارائه عذرخواهي روشن و بدون ابهام قرار گرفته است.

اتحاديه جهاني علماي مسلمان همچنين روز گذشته از مردم خواسته بود يك ساعت تمام به نشانه اعتراض به اظهارات پاپ در مساجد تحصن كنند.

شيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان نيز پيش از اين خواسته بود مسلمانان روز جمعه به صورت مسالمت آميز راهپيمايي كرده و خشم خود را ابراز كنند.

دبير كل اتحاديه جهان علماي مسلمان طي تماس تلفني با وزارت اموز خارجه واتيكان خواستار حذف اظهارات ضد اسلامي پاپ از اين سخنراني شده، اين در شرايطي است كه پاپ از حذف هر كلمه اي از سخنراني خود امتناع كرده است.

سايت رسمي واتيكان در انتهاي متن سخنراني پاپ در دانشگاه رگنزبرگ يادداشتي قرار داده و اظهار داشت: پاپ قصد دارد نسخه اي از اين متن تهيه كند كه با زيرنويس تكميل مي شود. بنابراين متن حاضر ممكن است موقتي باشد.