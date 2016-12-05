مجوز ساخت پالایشگاه ۲میلیارد یورویی در خراسان شمالی

رضا بهمن پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در خراسان شمالی، اظهار کرد: پالایشگاه نفت منطقه کالیمانی که مجوز ساخت آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده بود، با رقم سرمایه گذاری دو میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۷۶۷ هزار یورویی تا پایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: مجوز سرمایه گذاری بر روی این طرح به تازگی از سوی وزیر اقتصاد صادر شده است که سرمایه گذاران طی فرصت ۶ ماهه باید بخش قابل قبولی از سرمایه گذاری را انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی با اشاره به صدور پنج مجوز سرمایه گذاری برای استان طی سال جاری، عنوان کرد: یک طرح مربوط به پالایشگاه کالیمانی و چهار طرح سرمایه گذاری نیز مربوط به احداث نیروگاه های خورشیدی در شهرستان های استان است.

بهمن پور تصریح کرد: حجم کل مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده برای چهار نیروگاه خورشیدی استان ۱۵۱ میلیون و ۵۳۰ هزار یورو است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن پور اواخر ماه گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی که با حضور معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد خبر از صدور مجوز سرمایه گذاری دو میلیارد یورویی برای ساخت پالایشگاه در استان را داده بود که با امضای وزیر اقتصاد این امر محقق شد.