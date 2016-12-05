کمک ۴۰۰ میلیون ریالی خیر تویسرکانی برای مرمت امامزاده علی اصغر(ع)

حمیدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بقاع متبرکه باید به عنوان پایگاه فرهنگی در سطح شهر و استان مطرح شوند، اظهار داشت: دشمن با تمام تهاجم فرهنگی دین، آئین و جوانان را مورد هدف خود قرار داده که باید برای مقابله با آن، از ظرفیت امامزادگان برای رشد و تعالی فرهنگ تشیع بهره ببریم.

وی امامزاده علی اصغر(ع) روستای «ولاشجرد» را یکی از بقاع متبرکه شاخص شهرستان تویسرکان دانست و افزود: نسبت امامزاده علی‌اصغر(ع) براساس اسناد موجود به نوادگان امام جعفر صادق(ع) برمی‌گردد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان با بیان اینکه آیینه کاری امامزاده علی اصغر «ولاشجرد» نیاز به ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار دارد، ادامه داد: یکی از خیران شهرستان تویسرکان هزینه آیینه کاری امامزاده را متقبل شده است.

وی با بیان اینکه اجرای آیینه کاری امامزاده علی اصغر روستای «ولاشجرد» از هفته آینده آغاز می شود، بیان کرد: امامزاده علی اصغر در ۴۰ کیلومتری شهرستان تویسرکان به سمت جاده اسدآباد- کنگاور قرار گرفته است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان با بیان اینکه امامزاده علی اصغر(ع) در مرکزیت روستا قرار دارد، بیان کرد: بنای امامزاده در مساحت ۲۵۰ متر مربع در سال های گذشته احیا شده و ضریح جدید برای امامزاده نصب شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده برای احیای بنای امامزاده علی اصغر(ع) از محل خیران و کمک های اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان ۳۰۰ میلیون ریال برای برخی از اقدامات عمرانی امامزاده هزینه شد.

نوروزی با بیان اینکه برای تمام ساخت گلدسته امامزاده علی اصغر(ع) ولاشجرد به یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است، ادامه داد: با ساخت گلدسته پروژه عمرانی امامزاده تکمیل شده مگر اینکه بحث توسعه آن مطرح شود.