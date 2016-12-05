دولت برای جبران بودجه هلال احمر پیشنهاد بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب در نهمین آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه، با تبریک روز جهانی داوطلب گفت: خداوند را شاکرم که در جمع عاشقان بشریت حضور دارم.

وی با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) در مورد معرفی انسان‌ها، افزود: به فرموده پیامبر (ص) اگر کسی صدای مردم و گرفتاری انسان را بشنود و پاسخی ندهد، انسان نیکویی نیست و بدترین مردم کسی است که ضرر و شر او برای جامعه زیاد و نفع او، هیچ است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، گفت: نخستین ویژگی داوطلبان هلال‌احمر، قدمت بین‌المللی و جهانی این نهاد است که در کمتر نهادهای اجتماعی ملی و بین‌المللی وجود دارد. ویژگی دوم ارائه خدمات بی‌مزد و منت از سوی انسان‌های عاشقی است که در قبال زحماتی که بر عهده می گیرند، هیچ منتی بر هیچ کس ندارند و به عنوان نمونه‌ای کوچک عشق و علاقه آنها رساندن یک سبد غذایی به نیازمندان در ماه مبارک رمضان است.

وی با اشاره به بازدید خود از مرکز درمانی جمعیت هلال احمر ایران در اکوادور، گفت: تنها امید مردم در این کشور همین درمانگاه هلال احمر بود که برای مداوا به آن مراجعه می‌کردند؛ در شرایط غیر قابل تحمل زندگی، این تفکر تلاش بدون مزد و منت، مزیت هلال‌احمر محسوب می‌شود.

کاتب با اشاره به خلاء قانونی بودجه سال ۹۶ در بودجه جمعیت هلا احمر نیز گفت: امیدواریم دولت به ما پیشنهاد بدهد تا با این پیشنهاد دولت این خلاء را دنبال و جبران کنیم، چرا که معتقدیم هر چه بیشتر به جامعه بشریت خدمت کنیم، این خدمت ماندنی است؛ مهم این است که خود را خادم ملت بدانیم.