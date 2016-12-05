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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

دولت برای جبران بودجه هلال احمر پیشنهاد بدهد

دولت برای جبران بودجه هلال احمر پیشنهاد بدهد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از مزیت‌ها و ویژگی‌های جمعیت هلال‌احمر را نگاه غیرسیاسی این نهاد دانست و گفت: فعالیت در هلال‌احمر فقط نشات گرفته از انسانیت و بشردوستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب در نهمین آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه، با تبریک روز جهانی داوطلب گفت: خداوند را شاکرم که در جمع عاشقان بشریت حضور دارم.

وی با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) در مورد معرفی انسان‌ها، افزود: به فرموده پیامبر (ص) اگر کسی صدای مردم و گرفتاری انسان را بشنود و پاسخی ندهد، انسان نیکویی نیست و بدترین مردم کسی است که ضرر و شر او برای جامعه زیاد و نفع او، هیچ است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، گفت: نخستین ویژگی داوطلبان هلال‌احمر، قدمت بین‌المللی و جهانی این نهاد است که در کمتر نهادهای اجتماعی ملی و بین‌المللی وجود دارد. ویژگی دوم ارائه خدمات بی‌مزد و منت از سوی انسان‌های عاشقی است که در قبال زحماتی که بر عهده می گیرند، هیچ منتی بر هیچ کس ندارند و به عنوان نمونه‌ای کوچک عشق و علاقه آنها رساندن یک سبد غذایی به نیازمندان در ماه مبارک رمضان است.

وی با اشاره به بازدید خود از مرکز درمانی جمعیت هلال احمر ایران در اکوادور، گفت: تنها امید مردم در این کشور همین درمانگاه هلال احمر بود که برای مداوا به آن مراجعه می‌کردند؛ در شرایط غیر قابل تحمل زندگی، این تفکر تلاش بدون مزد و منت، مزیت هلال‌احمر محسوب می‌شود.

کاتب با اشاره به خلاء قانونی بودجه سال ۹۶ در بودجه جمعیت هلا احمر نیز گفت: امیدواریم دولت به ما پیشنهاد بدهد تا با این پیشنهاد دولت این خلاء را دنبال و جبران کنیم، چرا که معتقدیم هر چه بیشتر به جامعه بشریت خدمت کنیم، این خدمت ماندنی است؛ مهم این است که خود را خادم ملت بدانیم.

کد مطلب 3841480
حبیب احسنی پور

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