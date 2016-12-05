تحصیل ۶۰ هزار دانشجوی ایثارگر در مراکز آموزش عالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فقیه روز دوشنبه در همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان ایلام اظهار داشت: با توجه به رویکرد مسئولان نظام برای ارتقای بنیه علمی فرزندان شاهد و ایثارگر تسهیلات مناسبی برای تحصیل این عزیزان فراهم شده است.

وی افزود: در راستای اجرای این برنامه هم اکنون ۶۰ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی مشغول تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تاکید کرد: یکی از برنامه هایی که در طول سال های پس از انقلاب همواره در دستور کار بوده اجرای طرح شاهد است که امسال برای سی امین بار در حال برگزاری است که مهم ترین رویکرد آن نیز حمایت از دانشجویان تحت پوشش جامعه ایثارگران است.

فقیه ادامه داد: خوشبختانه در سایه حمایت های صورت گرفته سطح علمی جامعه ایثارگری و فرزندان انها در کشور روز به روز در حال ارتقای بیشتر است و بسیاری از افراد نخبه و خلاق جامعه از میان این افراد هستند.

وی با تقدیر از همراهی های مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با تصویب رئیس این دانشگاه، دانشجویان مقاطع دکترا جامعه ایثارگری که موفق به کسب درجه ممتاز علمی شوند، می توانند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شوند.