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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

یک منبع در سازمان ملل؛

هزینه رفع فقر درسال آینده، ۲۲.۲میلیارد دلار خواهد بود

هزینه رفع فقر درسال آینده، ۲۲.۲میلیارد دلار خواهد بود

یک منبع در سازمان ملل متحد هزینه مورد نیاز این سازمان در جهت فراهم آوردن حداقل رفاه برای افراد فقیر حال حاظر جهان در سال ۲۰۱۷ را ۲۲.۲ میلیارد دلار پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «استیفن اوبرایان» معاون دبیر کل در امور انسانی سازمان ملل روز دوشنبه گفت: این سازمان به منظور اجرای برنامه های رفع گرسنگی  ۹۳ میلیون انسان در ۳۳  کشور جهان، سال آینده، ۲۲.۲ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.

وی در یک کنفرانس خبری افزود: " بحران فقری که هم اکنون در دنیا وجود دارد شرایطی است که جهان از جنگ جهانی دوم تا کنون  شاهد آن نبوده است" .

وی در ادامه تصریح کرد:" ۸۰ درصد این نیازها، ریشه در جنگهائی دارد که بدست بشر و در کشورهائی مانند، سوریه، عراق، یمن، نیجریه و سودان جنوبی صورت گرفته است".

کد مطلب 3841484

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