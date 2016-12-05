هزینه رفع فقر درسال آینده، ۲۲.۲میلیارد دلار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «استیفن اوبرایان» معاون دبیر کل در امور انسانی سازمان ملل روز دوشنبه گفت: این سازمان به منظور اجرای برنامه های رفع گرسنگی ۹۳ میلیون انسان در ۳۳ کشور جهان، سال آینده، ۲۲.۲ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.

وی در یک کنفرانس خبری افزود: " بحران فقری که هم اکنون در دنیا وجود دارد شرایطی است که جهان از جنگ جهانی دوم تا کنون شاهد آن نبوده است" .

وی در ادامه تصریح کرد:" ۸۰ درصد این نیازها، ریشه در جنگهائی دارد که بدست بشر و در کشورهائی مانند، سوریه، عراق، یمن، نیجریه و سودان جنوبی صورت گرفته است".