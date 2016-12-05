قرارداد «شاباش» و «ماحی» ثبت شد/ توضیح درباره اکران «سلام بمبئی»

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۱۵ آذر شورا گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد فیلم سینمایی «شاباش» به کارگردانی حامد کلاهداری بعد از فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی در گروه سینمایی آفریقا ثبت شد، همچنین قرارداد فیلم سینمایی «ماحی» به کارگردانی داوود خیام بعد از فیلم سینمایی «هلن» به کارگردانی علی اکبر ثقفی در گروه سینمایی کورش به ثبت رسید.

وی با اشاره به تعداد سالن های سینمایی «سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمدپور عنوان کرد: طبق آیین نامه شواری صنفی نمایش هر فیلم در سینماهای تهران می تواند از ۲۲ سالن کلی و ۵ سالن حمایتی و در جمع ۲۷ سالن برخوردار باشد و بر همین اساس سالن های «سلام بمبئی» قانونی است.

فرجی در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه کف فروش فیلم های سینمایی روی پرده حفظ شده، این فیلم ها به نمایش خود ادامه می دهند و در جلسه آینده شورا درباره آنها تصمیم گیری می شود.