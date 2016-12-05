آثار رسیده به چهارمین دوره جشنواره «هنر مقاومت» کیفیت مطلوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی اظهار کرد: چهارمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» در حالی برگزار خواهد شد که در این دوره به‌جز برگزاری کارگاه‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری سفارش آثار نداشتیم.

او ادامه داد: اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که با ابتکاری ویژه هنرمندان را از اقصی نقاط کشور به خلق اثر دعوت کردیم. با این کار دیگر نیاز نبود هنرمند در یک زمان و مکان خاص به خلق اثر بپردازد و هنرمند می‌توانست در هر شهری که زندگی می‌کند با توجه به موضوع مورد نظر به خلق اثر بپردازد و این مهم به بهترین شکل ممکن اتفاق افتاد و حاصل آن دریافت آثار بسیار خوب در جشنواره بود که اگر بخواهیم ارزیابی داشته باشیم به جرات می‌توانم بگویم با توجه به مدت زمان برگزاری جشنواره و اعتبار ریالی در این دوره آثار بسیار با ارزش‌تری نسبت به دوره‌های گذشته دریافت کرده‌ایم.

وی گفت: از مجموع آثار رسیده به جشنواره می‌شود این نتیجه را گرفت که نسبت به دوره‌های گذشته از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار بوده است و قضاوت در این مورد را می‌توانیم به کارشناسان مربوط بسپاریم و همین جا از عموم علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم که با دیدن آثار در موسسه فرهنگی هنری صبا، کیفیت آثار را با دوره‌های گذشته مقایسه کنند.

حببیی همچنین بیان کرد: به جرات می‌توانم بگویم در دوره‌هایی که من افتخار خدمتگزاری برای هنرمندان را داشته‌ام، هیچ مشکلی با هنرمندان نداشتیم و اگر کم و کاستی بوده، از طرف امثال من که اجرای این جشنواره را برعهده داشته‌ایم، صورت گرفته است. البته با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و همکاری عالی عوامل اجرایی جشنواره ان‌شاءالله امیدوارم امسال یک جشنواره کم نقص و ایده‌آل را برگزار کنیم.

او ادامه داد: در این دوره از جشنواره بیشترین مشارکت هنرمندان بین‌المللی را شاهد بوده‌ایم به‌طوری که از ۷۱ کشور به دبیرخانه جشنواره اثر رسیده که از مجموع ۴۳۶۲ اثر دریافت‌شده ۱۴۰۶ مربوط به هنرمندان بین‌المللی است.

حبیبی در پایان عنوان کرد: مراسم رونمایی از آثار و افتتاحیه چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی هنر مقاومت روز شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در موسسه فرهنگی - هنری صبا خواهد بود و مراسم اختتامیه و تجلیل از هنرمندان برتر هر بخش روز شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ مصادف با ولادت با سعادت امام حسن عسگری (ع) در سالن ایران موسسه فرهنگی هنری صبا خواهد بود.