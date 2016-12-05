بسته ایده روز دانشجو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، بسته ایده بخش روز دانشجو محصول جدید هسته توانمندسازی حرکت های جهادی در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو تولید شد.

این بسته با جمع‌ آوری تجربیات و ایده‌های گروه‌ ‌های جهادی، مجموعه‌ ای از فعالیت‌های پیشنهادی را برای اجرا در روز دانشجو در اختیار گروه های جهادی قرار می دهد. در مقدمه این بسته آمده است :

همه ساله در روز دانشجو برنامه های متنوع و مختلفی با موضوعات سیاسی و بعضا جنجالی از سوی تشکل های دانشجویی برنامه ریزی می شود که می توان گفت بخشی از آن با نیاز واقعی جامعه و دانشجویان فاصله دارد.

با نگاهی به تاریخ ۱۶ آذر و وقایع اتفاق افتاده در آن، می توان دریافت که در این روز دانشجویان در پاسخ به دخالت های استکبار و در مقابله با وابستگی کشور به بیگانگان که مشکل اساسی کشور در آن زمان بوده است به پا خواسته اند و تا بذل جان پیش رفته اند.

با توجه به این تاریخچه و اهمیت حفظ این رویه در پرداختن به نیازهای اساسی جامعه توسط دانشجویان، نیاز است تا با انجام فعالیت‌هایی در این خصوص به تجدید روحیه خدمت رسانی به جامعه توسط دانشجویان اقدام کرد.

در همین خصوص هسته توانمندسازی حرکت‌های جهادی با ارائه فراخوان ایده و تجربه و برگزاری جلساتی در خصوص فعالیت‌های قابل اجرا توسط گروه‌های جهادی در ۱۶ آذر، تعدادی از ایده های قابل اجرا را در دو محیط دانشگاه و مناطق حاشیه شهر و محروم را جمع آوری، تولید و ارائه کرده است.