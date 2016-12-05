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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

از سوی میهمانان خارجی صورت گرفت؛

استقبال از غرفه سفارت ایران در «بازارچه خیریه دیپلماتیک قزاقستان»

استقبال از غرفه سفارت ایران در «بازارچه خیریه دیپلماتیک قزاقستان»

غرفه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بازارچه خیریه‌ دیپلماتیک قزاقستان مورد استقبال سفرا و دیپلماتهای مقیم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه سفارت ایران در بازارچه خیریه دیپلماتیک قزاقستان در شهر آستانه، پایتخت این کشور دایر شد.

براساس این گزارش محصولات عرضه شده در غرفه سفارت جمهوری اسلامی ایران در این بازارچه که از روز گذشته در شهر آستانه برگزار شد، مورد استقبال قرار گرفت.در این بازاچه محصولات فرهنگی، صنایع دستی، غذا و شیرینی­ های ایرانی، عرضه شده بود که مورد توجه سفرا، دیپلماتهای مقیم، مسئولین قزاقی از جمله معاون وزیر خارجه قزاقستان و جمع کثیری از بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این بازارچه خیریه سالانه با مدیریت انجمن همسران سفرای مقیم و با مشارکت سفارت و نمایندگی­های سیاسی مقیم آستانه، سازمان­های خیریه قزاقی و حمایت برخی شرکتهای هواپیمایی و بازرگانی برگزار می‌شود.

براین اساس عواید ناشی از فروش کالا و خدمات ارائه شده صرف امور خیریه از جمله آموزش و مداوای کودکان بی سرپرست می‌شود.

در بازارچه امسال ۵۱ سفارتخانه خارجی و تعداد زیادی از سازمان های مردم نهاد قزاقستان شرکت داشتند.

کد مطلب 3841490

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