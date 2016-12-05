مراسم بزرگداشت هفته معلولین در ایرانشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین پیش از ظهر امروز مراسمی با حضور جمعی ازمسئولین و خانواده های معلولین شهرستان ایرانشهر در اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

ابراهیم نرماشیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان در این مراسم اظهار داشت: سازمان بهزیستی یکی از سازمان های درمانی و حمایتی است که دارای چهار معاونت است که مهمترین معاونت در این سازمان معاونت توانبخشی است که درمان معلولین را در تمامی زمینه ها به عهده دارد.

وی افزود: هم اکنون ۶۷۰۰ معلول تحت پوشش این اداره هستند که ۷۰ نفر از آنها دچار ضایعات نخاعی هستند که متاسفانه بیشترین علت معلولیت تصادفات رانندگی است.

وی از طرح معافیت خدمت سربازی برای خانواده معلولین خبر داد و گفت: اگر در خانواده ای دو معلول وجود داشته باشد برادر بعدی از خدمت سربازی معاف می شود و تاکنون ۵۰۰ کارت معافیت صادر شده و همچنین ۸۰ درصد از شهریه دانشجویان معلول را نیز سازمان بهزیستی پرداخت می کند.