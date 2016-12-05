خانه «گفتمان شهر و معماری» در بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید ایزدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز موافقت نامه ای بین مجموعه وزارت خانه و سایر دستگاه ها به ویژه استانداری خراسان جنوبی منعقد می شود که بتوانیم با خرید یکی از خانه های تاریخی و ارزشمند شهر، آن را به مکانی برای گفت و گوی متخصصین و مردم تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: این مکان به خانه «گفتمان شهر و معماری» نام نهاده شده و با انعقاد تفاهم نامه آغاز به کار می کند.

ایزدی با اشاره به بازدیدهای خود از بافت فرسوده بیرجند، اظهار کرد: متاسفانه مردم در محله فرزان در وضعیت نامطلوبی زندگی می کنند.

وی ادامه داد: در این سفر من به بیرجند قرار شد که با مشارکت همه مسئولان اعم از شهرداری، معاون عمرانی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و استاندار خراسان جنوبی تمام تلاش خود را برای اتمام اجرای پروژه فرزان به کارگیریم.

ایزدی با تاکید بر مشارکت مردم برای اجرای پروژه فرزان بیان کرد: ساکنان بافت فرسوده در موسی بن جعفر بیرجند دارای مشکلات زیادی هستند که مشارکت آن ها بهترین راه حل رفع این مشکلات است.

وی ادامه داد: رویکرد دولت یازدهم در محله های ناکارآمد، توانمند سازی، تاکید بر تقویت حضور مردم، برآورده کردن نیازها و رفع مشکلات این نواحی برای افزایش کیفی زندگی مردم است.

اجرای طرح «خانه به خانه» در بافت فرسوده بیرجند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای پیش رو برای حل مشکلات ساکنان بافت فرزان بیرجند، بیان کرد: تصمیم ما مبنی بر این است دفتر تسهیل گری به عنوان رابطی بین ما، شهرداری و مردم ایجاد شود.

وی با بیان اینکه این دفتر باید مورد اعتماد ساکنان این بافت باشد، افزود: امید است بتوانیم با گفت و گوهای انجام شده در این دفتر، پرداخت تسهیلات و تخفیف های شهرداری فرآیند نوسازی این منطقه را تقویت کنیم.

ایزدی افزود: همچنین آمادگی داریم برای افرادی که توان مشارکت در اجرای این طرح و پرداخت تسهیلات را ندارند، با اجرای طرح «خانه به خانه» ملک آن ها را معاوضه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته برای کمک به پروژه فرزان، بیان کرد: تسهیلات این پروژه در دو بخش زیرساخت و خدمات هزینه می شود.

ایزدی با بیان اینکه بخشی از تسهیلات در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار می گیرد، گفت: این تسهیلات را در چهار نوع وام مقاوم سازی و مرمت، وام ودیعه مسکن، وام نوسازی و وام خرید از محل صندوق یکم در اختیار مردم ساکنان و انبوه سازان قرار می دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مسکن به عنوان بانک توسعه محور، وام نوسازی را با سود بسیار پایین از محل صندوق یکم پرداخت می کند.

ایزدی با بیان اینکه تاکنون هزینه های پرداخت شده به سمت زیرساخت رفته است، گفت: باید علاوه بر ساخت و تجهیز محور، چند خانه که می توانند به کاربری های جدید تبدیل شوند را خریداری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی سهم اعتبار وزارت برای محور تاریخی بهارستان و چهاردرخت بیرجند در سال جاری را ۶۷۰ میلیون تومان دانست و گفت: در مجموع با احتساب سهم اعتباری میراث فرهنگی و شهرداری این رقم به دو میلیارد تومان می رسد.