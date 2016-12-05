ایران در بازارچه خیریه بین المللی اسلونی حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین نمایشگاه و بازارچه بین‌المللی اسلوونی موسوم به «سیلا»، با هدف انجام امور خیریه، روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ با حضور انجمن‌های خارجی و مؤسسات فرهنگی اجتماعی اسلوونی و تعدادی از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم از ۳۲ کشور خارجی، در سالن اجتماعات هتل یونیون لوبلیانا، پایتخت اسلوونی برگزار شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف شناساندن فرهنگ، تاریخ، تمدن و سنن کشورمان با حضور در این نمایشگاه، ضمن عرضه برخی محصولات فرهنگی و صنایع دستی در غرفه خود، بخشی از ویژگی‌های فرهنگی و تمدن کهن اسلامی و ایرانی را به نمایش گذاشت که با استقبال پر شور بازدیدکنندگان مواجه شد.

همچنین ۱۲ کشور شرکت کننده در این رویداد خیریه، در سالن جانبی نمایشگاه، اقدام به عرضه غذاهای مخصوص کشور خود کردند که بر این اساس، گوشه هایی از هنر طبخ ایرانی و غذاهای سنتی متنوع کشورمان در معرض دید مراجعه کنندکان قرار گرفت.

این، دومین حضور ایران در نمایشگاه و بازارچه مزبور بود. پس از استقبال با شکوه و بی‌نظیر سال گذشته از غرفه جمهوری اسلامی ایران، کشورمان امسال نیز با هدف مشارکت در امور خیریه و همچنین شناساندن فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین، در نمایشگاه و بازارچه خیریه سال جاری، شرکت کرد.

سال گذشته آقای بروت پاخور رئیس جمهوری اسلوونی و همچنین زوران یانکوویچ شهردار لوبلیانا از محصولات فرهنگی، هنری و صنایع دستی کشورمان در غرفه جمهوری اسلامی ایران دیدن کردند.

انجمن بین المللی زنان اسلوونی (SILA-IWCL) سازمان دهنده و برگزار کننده نمایشگاه و بازارچه فوق بود. بخشی از درآمد حاصله از فروش غرفه‌های شرکت کننده صرف امور خیریه شد.