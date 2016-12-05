مسابقات «فن آورد» در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقه فن آورد در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ آذر در سالن جابر بن حیان دانشگاه شریف برگزار می شود. در مرحله مجازی این مسابقه، بیش از ده هزار نفر شرکت کننده از اقصی نقاط کشور حضور داشتند که برگزیده های این افراد به مرحله حضوری راه یافته اند.

مسابقات فن آورد مجموعه رقابت های تخصصی مهارت سنجی در رشته های برنامه نویسی کامپیوتر، داده کاوی، گرافیک، برنامه نویسی موبایل، مهندسی برق، معماری و osint است.

در این دوره از مسابقات فن آورد جوایزی همچون دویست سکه بهار آزادی، اعطای رتبه ملی، گواهی معتبر دانشگاه شریف، تندیس فن آورد، بورس آموزشی و بورس شغلی برای نفرات برتر در نظر گرفته شده است. فن آورد با هدف تسهیل ارتباط صنعت و بازار کار با جامعه متخصصین از سال ۱۳۹۳ اقدام به برگزاری رقابت های سراسری فن آورد کرده است.

این رقابت ها در وهله اول به شناسایی نیازمندی های بخش صنعت پرداخته و با تعریف سنجه های مناسب اقدام به شناسایی و ارزیابی افراد توانمند از سراسر کشور در حوزه های شناسایی شده می پردازد.

اختتامیه این مسابقه با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در روز شنبه ۲۰ آذر ماه به میزبانی دانشگاه شریف برگزار می شود.