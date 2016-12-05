رباب عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر سرانه مطالعه در استان مقبول نیست اما به تجربه ثابت شده فرهنگ‌سازی برای مطالعه از سنین پایین تأثیرات خود را در طول زندگی فرد باقی می‌گذارد.

وی افزود: بر همین اساس در استان اردبیل بخش کودکان در کتابخانه‌های عمومی دایر شده و برنامه‌های تشویقی و جذاب آموزشی برای کودکان نیز در طول سال اجرا می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با تأکید به اینکه کودکان کتاب‌خوان در بزرگ‌سالی نیز به کتاب علاقه‌مندی خود را نشان می‌دهند، متذکر شد: لازم است در تبیین این فرهنگ مادران با برنامه‌های فرهنگی مشارکت کنند.

عزیزخانی خواندن کتاب از سوی مادر را یکی از شیوه‌های تشویق کودک به کتاب دانست و افزود: به تجربه مشاهده می‌شود کودکان به گوش دادن به داستان و کتاب علاقه‌مند هستند.

وی به تجربه موفق کتابخانه روستای زرج آباد در شهرستان کوثر اشاره کرد و گفت: در این روستا با تشویق کتابدار این کتابخانه مادران در یک جا جمع شده و جلسه قصه‌گویی برای کودکان خود دایر کردند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تأکید کرد: این ایده با استقبال کودکان مواجه شد و فرصتی فراهم گشت تا کودکان با داستان‌های کهن و بومی نیز آشنا شوند.

عزیزخانی مادران را محور ایجاد علاقه و جذابیت برای کتاب در خانواده‌ها دانست و از جمله برنامه‌های این مجموعه را استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت مادران در تشویق کودکان برای کتاب‌خوانی عنوان کرد.