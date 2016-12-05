به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی با فعالین فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی همدان با تبریک روز دانشجو گفت: قطعا هیچ پویش و جنبشی در کشور بدون حضور دانشجویان و جنبش های دانشجویی، نمی تواند منشأ اثر باشد و دانشجویان از زمان انقلاب تاکنون نقش بزرگی در موفقیت نظام داشته اند.

وی عنوان کرد: حرکت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور از انگیزه و شور جوانی دانشجویی نشأت می گیرد و امیدواریم با نشاطی که فعالین فرهنگی در دانشگاه ایجاد می کنند، در تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران گام های بلندی برداریم.

وی در ادامه گفت: این دانشگاه در آغاز مدیریت جدید خود، با مشکلات متعدد و چالش هایی گریبانگیر بود که مدیریت دانشگاه را بسیار سخت کرده بود و عبور از این مشکلات، نیازمند کار مستمر و جدی بود.

نیلی عنوان کرد: بر این اساس برخی مشکلات دانشگاه با درایت مجموعه مدیریتی دانشگاه، همراهی مدیران میانی در واحدها و مراکز و تلاش هایی که در بیرون از مجموعه صورت گرفت، برطرف شد و حرکت رو به جلو در این زمینه ادامه دارد اما ما منکر برخی کمبود ها در درون دانشگاه نیستیم.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات که در ابتدای راه با آن دست به گریبان بودیم تکمیل و افتتاح دانشکده فنی و مهندسی بود که دولت ادامه کار آن را به دلیل مشکلات مالی متوقف کرده بود اما توانستیم با حمایت بنیاد خیریه فرشچیان روند ساخت این دانشکده را ادامه دهیم و امروز روند ساخت این دانشکده از ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی به ۹۱ درصد پیشرفت رسیده است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان عنوان کرد: با حمایت استاندار همدان طی یک سال و نیم اخیر ۳ هزار متر مربع به فضای سبز دانشگاه افزوده شده و به دنبال ایجاد زیر ساخت های لازم برای فعالیت در دانشگاه بوده ایم.

وی با بیان اینکه امروز این دانشگاه به لحاظ ارتباط با صنعت نقش مهمی در پیشرفت صنعت استان دارد، گفت: این نقش مسئولیت دانشجویان و کسانی که در این حوزه گام بر می دارند را دوچندان می کند و باید دانشجویان شرایط کشور را درک کرده و مسئولیت پذیری را در دوران دانشجویی فرا بگیرند.

وی تاکید کرد: نباید با دانشجو برخوردی از روی اجبار صورت گیرد و باید با الگوی گیری از آموزه های دینی و برخوردی صحیح دانشجویان را به رعایت حجاب و احکام اسلامی تشویق و رهنمود کرد.

وی در ادامه به اشاره به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی گفت: برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و نمایش دستاوردهای علمی دانشجویان از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و دانشگاه صنعتی همدان امسال حضوری فوق العاده در این نمایشگاه داشته است.

نیلی پیشرفت کشور را در گرو بها دادن به فکر و اندیشه دانشجویان و استفاده از ظرفیت دانشجویی دانست و افزود: امروز باید مطالبه دانشجویان در زمینه‌های مختلف به خوبی مدیریت شود تا اسلامی شدن دانشگاه‌ها محقق و انتظارات به حق دانشجویان نیز برآورده شود.

وی تأکید کرد: اگر همکاری در امور نباشد کارها آن طور که باید پیش نمی رود و این قضیه می تواند در تمامی زمینه ها تأثیر گذار باشد و ما نیازمند تعامل دو طرفه با دانشجویان هستیم.

نیلی با بیان اینکه ایجاد یک فضای در خور شأن برای دانشگاه و دانشجو به نقش متقابل مسئولان و دانشجویان بر می‌گردد، تاکید کرد: اینگونه نیست که دانشجویان از رسالت واقعی خود غافل شوند و انتظار تحقق مطالباتشان را داشته باشند.

وی تظهارداشت: برگزاری جلسات تعامل با دانشجویان بسیار نیکو و پسندیده است چرا که دانشجویان بدون در نظر داشتن منافع شخصی بسیار معقول، متین و با حفظ حرمت‌ها و ساختارها درخواست‌های خود را بیان می کنند و ما در مقابل این دانشجویان، وظیفه پاسخگویی و پیگیری مطالبات آن‌ها را داریم.

وی با اشاره به فشارهای روانی وارد شده به دانشجویان غیر بومی گفت: ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان غیر بومی هستند و این دانشجویان به دلیل دوری از خانواده و مشکلات مالی بیشتر تحت فشار هستند و این کار مسئولان دانشگاه را سخت تر می کند.