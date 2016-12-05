به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرتضی تورک گفت: در هفته‌های گذشته دو مربی مطرح و پیشکسوت فوتبال کشورمان که با شبکه‌های معاند مصاحبه کرده بودند، به کمیته اخلاق احضار شدند و ما به آنها تذکر جدی دادیم که با این شبکه‌ها، مصاحبه نکنند. اخیراً هم که یکی از اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان چنین کاری انجام داده که به محض ورود به کشور باید در کمیته اخلاق حضور پیدا کند. باید این را تأکید کنم که در کمیته اخلاق هیچ مصلحت‌اندیشی و نگاه جناحی و باشگاهی وجود ندارد و روی قانون حرکت می‌کنیم.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا این کمیته قصد دارد کلاس‌ها و آموزش‌هایی را برای اهالی فوتبال داشته باشد، گفت: چنین مسئله‌ای را در دستور کار داریم و فقط منتظر هستیم آیین‌نامه جدید کمیته اخلاق تصویب شود تا بحث آموزش را شروع کنیم. به احتمال زیاد در آیین‌نامه جدید به دنبال تدوین پروتکل‌هایی هستیم که به قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها الحاق شود تا هر بازیکنی که با باشگاهی، قرارداد امضا می‌کند، این پروتکل‌ها را هم در قراردادش داشته باشد. مسلماً وقتی بازیکنی، قراردادی حرفه‌ای می‌بندد باید رفتاری اصولی هم داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت تیم منحل شده بانوان استقلال هم عنوان کرد: در این مورد یک سری بدرفتاری و بداخلاقی ورزشی صورت گرفته است. در همین خصوص افراد مطلعان، عاملان و مسببان اصلی این مسئله به کمیته اخلاق دعوت شده‌اند و تقریباً عوامل اصلی شناسایی شده‌اند. این درست نیست که برای یک تیم فوتبال، یک بازیکن تعیین تکلیف کند.

تورک در خصوص اینکه چه اعضای جدیدی به کمیته اخلاق اضافه می‌شوند، گفت: ما در کمیته اخلاق، دو دیوان تحقیقات و حکمیت داریم که برای آنها دنبال اعضای جدید هستیم. مسلماً اعضای جدید در آینده به رئیس فدراسیون معرفی می‌شوند تا احکام آنها صادر شود.

وی درباره اینکه کمیته اخلاق چه برنامه‌ای برای مبارزه با دلال‌های غیر قانونی دارد، تأکید کرد: در خصوص دلال‌های غیر قانونی که در فوتبال ما فعالیت می‌کنند، چند پرونده مهم داریم. به خاطر همین با حراست فدراسیون فوتبال هم جلساتی داشتیم تا در آینده نزدیک، فوتبال را از لوث وجود این افراد پاک کنیم.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در پایان گفت: همکاری خوبی با کمیته فرهنگی فدراسیون داریم تا بحث آموزش را به اهالی فوتبال داشته باشیم. هدف ما این است که از جنبه‌های ایجابی کمیته برای آگاه‌سازی و ارائه آموزش استفاده کنیم اما اگر شاهد تخلفی باشیم با آن برخورد خواهیم کرد.