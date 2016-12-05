فیلم کوتاه «بی حوا» به جشنواره «جیپور» راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «جیپور» یکی از معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کشور هند محسوب می‌شود که پیش‌تر پرویز پرستویی در این جشنواره برای بازی در فیلم های سینمایی «امروز» و «مهمان داریم» به کارگردانی رضا میرکریمی و محمدمهدی عسگرپور جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد و ساره بیات نیز برای بازی در فیلم «فصل فراموشی فریبا» جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرده بود.

فیلم کوتاه «بی‌حوا» تنهایی‌ها و پریشانی‌های مرد و زنی را به تصویر می‌کشد که هر کدام به شکلی با خیال یکدیگر زندگی کرده و می‌کنند و از این فراق در عذاب و رنج به سر می‌برند و ... .

دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه کنندگان: کمیل روحانی و امیر روحانی، مدیر فیلمبرداری: آریو متوقع، بازیگران: پویان یحیی‌پور، مریم مسعودی، رضا گمینی و روناک سبحانی، سرمایه گذار: امیر روحانی، تدوین: محمد نجاریان داریان و دلارام شمیرانی، صداگذاری و میکس: نیما تقوی‌زاده، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مریم مسعودی، مدیر تولید: علی سنقری سبزواری، تصحیح رنگ: علیرضا هدایی، طراح صحنه و لباس: مریم گلی، گریم: نیلوفر چشم آذر، مدیر صدابرداری: نیما تقوی‌زاده، دستیار صدابردار: بهنام آزادی، دستیاران گروه فیلمبرداری: مهدی نوروزی، علیرضا عبادی، عماد عبداللهی، حسن ابراهیمی، مدیر تدارکات: مجید بروجردی.

نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «جیپور» هند ۷ تا ۱۱ ژانویه برگزار می‌شود.