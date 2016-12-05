به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور ظهر دوشنبه در حاشیه مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان البرز، اظهار کرد: طرح داوطلب واکنش اضطراری در محلات شهری البرز اجرا می شود.
مهرور با اشاره به اجرای طرح داوطلب واکنش اضطراری در محلات شهر کرج، گفت: در این طرح فرهنگ خود امدادی و دگر امدادی میان شهروندان ترویج می شود.
وی تاکید کرد: افزایش آگاهی مردم درباره بلایای طبیعی، کاهش خسارات مالی و جانی شهروندان، مشارکت مردم در تصمیمگیری و ارتقای ظرفیت توان مقابله در مواقع بحران از اهداف اصلی طرح داوطلب واکنش اضطراری در محلات است و آسیب های ناشی از بحران را کم می کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز آشنایی با مبانی مدیریت بحران، کمکهای اولیه، اصول و مبانی اطفای حریق، روانشناسی بحران، جستجو و نجات و پدافند غیرعامل را از سرفصل آموزشی طرح داوطلب واکنش اضطراری محلات عنوان کرد.
وی افزود: با این طرح استفاده از ظرفیت های مردم در تعامل با دستگاه های امدادی برای اقدام به موقع در زمان بحران است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: کار مقدماتی این طرح به صورت نمادین در شهر کرج آغاز شده و پس از آن به کل استان تسری می یابد.
