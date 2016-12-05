تکیه بر ظرفیت های داخلی عامل پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین جشنواره گردشگری «ایل آفرید» اظهار داشت: فرهنگ ایران بویژه فرهنگ استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های زیادی در بخش گردشگری دارد که میتوان با استفاده از این ظرفیت ها نه تنها استان را مقصد گردشگری ایران بلکه در دنیا زبانزد عام و خاص کرد.

وی افزود: اگر از همه ظرفیت ها به نحو احسنت استفاده کنیم می توانیم جهان را تسلیم اراده خود کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد به ضرورت های جامعه بها نمی دهند و با تخریب شخصیت ها به منافع ملی بی توجهی می کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: فرهنگ و هنر بویژه صنایع دستی می تواند برای رونق اقتصادی مردم هر منطقه بکارگیری شود.

وی گفت: باید به نگاه ها وسعت بخشید و از ظرفیت ها برای پیشرفت و توسعه استفاده کرد تا اهداف توسعه ای محقق شود.

هاشمی تصریح کرد: در عصر حاضر دشمنان با انواع تحریم ها با ملت ایران دشمنی می کنند اما آنچه ایران را در همه صحنه ها پیروز میدان کرده است تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.