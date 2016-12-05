تکیه بر ظرفیت های داخلی عامل پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین جشنواره گردشگری «ایل آفرید» اظهار داشت: فرهنگ ایران بویژه فرهنگ استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های زیادی در بخش گردشگری دارد که میتوان با استفاده از این ظرفیت ها نه تنها استان را مقصد گردشگری ایران بلکه در دنیا زبانزد عام و خاص کرد.
وی افزود: اگر از همه ظرفیت ها به نحو احسنت استفاده کنیم می توانیم جهان را تسلیم اراده خود کنیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد به ضرورت های جامعه بها نمی دهند و با تخریب شخصیت ها به منافع ملی بی توجهی می کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: فرهنگ و هنر بویژه صنایع دستی می تواند برای رونق اقتصادی مردم هر منطقه بکارگیری شود.
وی گفت: باید به نگاه ها وسعت بخشید و از ظرفیت ها برای پیشرفت و توسعه استفاده کرد تا اهداف توسعه ای محقق شود.
هاشمی تصریح کرد: در عصر حاضر دشمنان با انواع تحریم ها با ملت ایران دشمنی می کنند اما آنچه ایران را در همه صحنه ها پیروز میدان کرده است تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.
نظر شما