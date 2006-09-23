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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۴

/ در سال 85 /

رشد ارتقاء شغلي معلمان از 1000 به 1900دوره رسيده است

رشد ارتقاء شغلي معلمان از 1000 به 1900دوره رسيده است

معاون وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ارتقاء شغلي فرهنگيان در سال 85 از يك هزار دوره به 1900دوره رسيده است.

محمدرضا محدث خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: از اين  دوره ها 1500 دوره آموزشي در سطح استاني و 400 دوره نيز در سطح قطبي و ستادي برگزار شد.

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: در سال 84 به ازاي هر يك نفر معلم 71 ساعت كلاس آموزشي برگزار شد و اين در حالي بود كه اين رقم در سال 85 به 74 ساعت ارتقاء يافت.

محدث خراساني  در اين باره افزود:چنانچه معلمان ديپلمه 1200ساعت آموزش پودماني ضمن خدمت داشته باشند مدرك تحصيلي و حقوق  آنان بر اساس  مدرك فوق ديپلم  محاسبه مي شود.

وي خاطر نشان ساخت: مدرك تحصيلي معلمان فوق ديپلم با گذراندن يك هزار ساعت آموزش پودماني ليسانس و مدرك معلمان ليسانس با گذراندن 800 ساعت آموزش پودماني ، فوق ليسانس محسوب خواهد شد. 

کد مطلب 384153

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