رشد ارتقاء شغلي معلمان از 1000 به 1900دوره رسيده است

محمدرضا محدث خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: از اين دوره ها 1500 دوره آموزشي در سطح استاني و 400 دوره نيز در سطح قطبي و ستادي برگزار شد.

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: در سال 84 به ازاي هر يك نفر معلم 71 ساعت كلاس آموزشي برگزار شد و اين در حالي بود كه اين رقم در سال 85 به 74 ساعت ارتقاء يافت.

محدث خراساني در اين باره افزود:چنانچه معلمان ديپلمه 1200ساعت آموزش پودماني ضمن خدمت داشته باشند مدرك تحصيلي و حقوق آنان بر اساس مدرك فوق ديپلم محاسبه مي شود.

وي خاطر نشان ساخت: مدرك تحصيلي معلمان فوق ديپلم با گذراندن يك هزار ساعت آموزش پودماني ليسانس و مدرك معلمان ليسانس با گذراندن 800 ساعت آموزش پودماني ، فوق ليسانس محسوب خواهد شد.