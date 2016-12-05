دو مدیر در مرکز بسیج رسانه ملی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فروغی رئیس مرکز بسیج صدا و سیما طی حکمی، یوسف منصوری را به عنوان مدیر برنامههای نمایشی مرکز بسیج رسانه ملی منصوب کرد.
در این حکم خطاب به منصوری آمده است: با توجه به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد مشاور رئیس مرکز در امور تولیدات رسانهای، به موجب این حکم به عنوان مدیر برنامههای نمایشی مرکز بسیج رسانه ملی منصوب میشوید. ساماندهی و هدایت برنامههای نمایشی به لحاظ روند تولید، موضوع، محتوا و ساختار، با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات و بر اساس اهداف و سیاستهای مرکز بسیج رسانه ملی از مهمترین مأموریتهاست که با توجه به این ضرورت، اهم وظایف جنابعالی شامل دریافت ایدهها، طرحها و متون نمایشی برای بررسی و تصویب و نیز بازنویسی روند تولید آثار نمایشی از ایده تا پخش در کنار نظارت مستمر بر تولید آثار نمایشی از مرحله تصویب تا پایان تولید با هدف انطباق آثار تولیدی با اهداف و سیاستهای مرکز بسیج رسانه ملی خواهد بود.
در ادامه این حکم آمده است: انتظار میرود با توکل به خداوند بزرگ و با بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و استفاده از دانش و تجربیات اهل اندیشه و هنر در تولید آثار نمایشی فاخر که دربرگیرنده مولفههای دین، اخلاق، آگاهی و امید و نیز واجد مضامین و مفاهیم متعالی انقلاب اسلامی باشد، اهتمام شایستهای داشته باشید.
انتصاب سیداحمد موسوی صمدی به مدیریت مجتمع شهید آوینی
همچنین علی فروغی رئیس مرکز بسیج صدا و سیما طی حکمی، سید احمد موسوی صمدی را به عنوان مدیر مجتمع آموزش و پژوهش شهید آوینی این مرکز منصوب کرد.
در این حکم آمده است: نظر به تعهد و تجربه مفید علمی و آموزشی، رسانهای و سوابق بسیجی، به عنوان مدیر جدید مجتمع آموزش و پژوهش شهید آوینی مرکز بسیج صدا و سیما منصوب میشوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پرتو منویات مقام عظمای ولایت، بر اساس سیاستهای جدید سازمان، مأموریت و وظایف مصوب، بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود و استفاده از اساتید متعهد و مجرب، صاحبان فکر و اندیشه، شاهد گسترش فرهنگ بسیج، بهبود و توسعه آموزش بسیجیان و در نهایت رشد فرهنگی، علمی و تخصصی آنان باشیم.
در بخش دیگری از حکم رئیس مرکز بسیج رسانه ملی آمده است: از خداوند متعال موفقیت شما را در پیشبرد اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظلهالعالی) مسألت دارم.
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