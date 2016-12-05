تشکیل ۴ کمیته در راستای محرومیت زدایی از دهستان حسینی شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش ظهر امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی محرومیت زدایی دهستان حسینی که با حضور فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان و دهیاران دهستان حسینی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: این کمیته ها در راستای همکاری و هماهنگی با قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان حسینی تشکیل شده است .

وی با تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده ناحیه مقاومت بسیج شادگان در تمام امور اجتماعی، فرهنگی و عمرانی در راستای محرومیت زدایی علاوه بر وظایف اصلی خود و اشاره به کلام گهر بار امام راحل بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود کشور هم نبود» و «ای کاش من هم یک بسجی بودم»، بر لزوم همکاری و هماهنگی کلیه دهیاران و دستگاههای اجرایی شهرستان با ناحیه مقاومت بسیج شادگان در راستای پیشرفت و آبادانی دهستان حسینی تأکید کرد.

آلبوغبیش خاطرنشان کرد: کمیته های تشکیل شده شامل کمیته زیرساخت و عمرانی با مسئولیت بخشدار مرکزی، کمیته بهداشت و درمان با مسئولیت مدیریت بهداشت و درمان، کمیته فرهنگی با مسئولیت ناحیه مقاومت بسیج و کمیته اشتغال با مسئولیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عضویت سایر اعضاء تعیین و مشخص شده است.

معاون فرماندار شادگان یادآور شد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان حسینی بنا به پیشنهاد ناحیه مقاومت بسیج شادگان و تأکید کلیه اعضای جلسه به نام قرارگاه پیشرفت و آبادانی سردار ناصر بهبهانی نیا نامگذاری شد.

به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد دهیاران دهستان حسینی و مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان به منظور برنامه ریزی و تمهیدات لازم جهت رفع محرومیت و پیشرفت و آبادانی دهستان مذکور، وضعیت موجود روستاها در تمام زمینه ها و نیازمندیها را مشخص و اعلام کنند.