ارائه نشدن تسهیلات به متقاضیان، مشکل مهم توسعه کشت زعفران درزنجان

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اوجاقلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری ۹ هکتار از اراضی استان زنجان به کشت زعفران اختصاص یافت به طوری که با این میزان کشت، سطح زیر کشت زعفران در استان در مجموع به ۶۵ هکتار رسید.

وی توسعه کشت زعفران را یکی از برنامه‌ها و اولویت های اساسی در استان زنجان برشمرد و گفت: کشت زعفران در استان زنجان با استقبال بسیار خوبی مواجه شده به طوری که امسال کشت ۷۰ هکتار زعفران در استان هدفگذاری شده بود ولی متاسفانه این میزان به دلیل عدم اعطای تسهیلات به متقاضیان به ۹ هکتار تقلیل یافت.

اجاقلو پرداخت نشدن تسهیلات به متقاضیان به منظور تامین هزینه های اولیه کشت را عمده مشکل توسعه کشت زعفران در استان زنجان عنوان کرد و افزود: تسهیلاتی که قرار است در این راستا در اختیار بهره برداران قرار گیرد بهتر است از طریق پشتیبان و یا سازمان جهاد کشاورزی به صورت کاملا هدفدار و به شکل مرحله ای و در قالب تامین نهاده ها انجام گیرد.

اوجاقلو از توزیع حدود ۴۰ تن پیاز زعفران طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و افزود: شرکت پشتیبان زعفران در استان علاوه بر تامین پیاز مورد نیاز متقاضیان، بر تمام مراحل در روند تولید زعفران نظارت کرده و خدمات مشاوره ای لازم را به بهره برداران ارایه می کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان میانگین عملکرد زعفران در این استان را حدود پنج تن دانست و اواخر مهر ماه تا اوایل آذر ماه را زمان برداشت زعفران در استان اعلام کرد.