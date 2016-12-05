محموله میلیاردی گوشی و تبلت قاچاق در زرندیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان زرندیه روز گذشته یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را در یکی از محورهای اطراف این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: با اقدام به موقع پلیس برای متوقف کردن خودروی مذکور، راننده اقدام به فرار کرد که سرانجام با سرعت عمل مأموران انتظامی زرندیه، سواری زانتیا توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف یک هزار و ۸۱۱ عدد گوشی تلفن همراه و تبلت و نیز دو هزار و ۱۵عدد لوازم جانبی تلفن همراه، به ارزش ده میلیارد ریال در بازرسی از خودروی مذکور، خاطر نشان کرد: در این عملیات، راننده خودرو که اهل و ساکن یکی از استان‌های جنوبی کشور است، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.