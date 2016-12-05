  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

فرمانده انتظامی استان مرکزی:

محموله میلیاردی گوشی و تبلت قاچاق در زرندیه کشف شد

محموله میلیاردی گوشی و تبلت قاچاق در زرندیه کشف شد

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف یک محموله ده میلیارد ریالی گوشی تلفن همراه و تبلت قاچاق در شهرستان زرندیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان زرندیه روز گذشته یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را در یکی از محورهای اطراف این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: با اقدام به موقع پلیس برای متوقف کردن خودروی مذکور، راننده اقدام به فرار کرد که سرانجام با سرعت عمل مأموران انتظامی زرندیه، سواری زانتیا توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف یک هزار و ۸۱۱ عدد گوشی تلفن همراه و تبلت و نیز دو هزار و ۱۵عدد لوازم جانبی تلفن همراه، به ارزش ده میلیارد ریال در بازرسی از خودروی مذکور، خاطر نشان کرد: در این عملیات، راننده خودرو که اهل و ساکن یکی از استان‌های جنوبی کشور است، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3841540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها