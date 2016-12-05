وضعیت محیط زیست بسیار وحشتناک است/ دیگر دغدغه دموکراسی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس با حضور جواد اطاعت فعال سیاسی اصلاح طلب و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد.

جواد اطاعت در این برنامه گفت: وضعیت کشور بسیار منفی است. شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این مساله را ثابت می کند.

وی افزود: وضعیت محیط زیست بسیار وحشتناک است، من دیگر دغدغه دموکراسی ندارم، دغدغه من این است که زیستگاه من ایران سالم بماند تا فرزندان ما بتوانند در ایران زندگی کنند.

وی با اشاره به مطالعاتش در سال های گذشته در خصوص صنعت نفت گفت: پیش از این اعلام کرده بودم که اگر وضعیت صنعت نفت ادامه پیدا کند سال ۲۰۲۰ نفتی برای صادرات نداریم چون در آن زمان سرمایه گذاری در نفت صورت نگرفته بود اما با روی کار آمدن دولت جدید و سرمایه گذاری ها روند اصلاح شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در بسیاری از شاخص ها ما جزو کشورهای بد جهان هستیم، به خصوص در شاخص های اجتماعی که این به خاطر اداره غیرعلمی کشور است، اگر کشور ما به صورت علمی اداره می شد امروز ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز نداشتیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: ما در قرن ۲۱ هستیم اما کشورمان را به شیوه قرن ۱۵ اداره می کنیم. متاسفانه تا این حرف ها را می زنیم می گویند کشور ما شرقی است و غربی نیست.

اطاعت با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه عدالت به معنای برابری فرصت هاست اظهار کرد: این اظهارات را لیبرال ها می گویند. در کشور اسلامی نمی توان لیبرال دموکراسی داشت زیرا در لیبرال دموکراسی روسپی گری هم آزاد است. در کشورهای غربی هم لیبرال دموکراسی هم به طور کامل اجرا نمی شود.