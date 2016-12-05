ملت ایران پرچمدار جبهه حق در دنیای اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی عصر دوشنبه در آئین یادواره ۲۷۷ شهید ورزشکار و مدافع حرم استان گلستان که در آستانه مبارکه امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد، تقابل حق و باطل را بحث امروز جامعه عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم ریشه ای به موضوع تقابل دوجبهه حق و باطل نگاه کنیم باید بگوییم که از زمان خلقت آدم و حوا وجود داشته و تا قیامت ادامه خواهد یافت.

حجت اسلام غلامی افزود: انسان ها از همان روز اول یا سرباز جبهه حق و یا در سرباز باطل بوده و خواهند بود و جبهه دیگری جز این دو وجود ندارد.

وی با بیان اینکه افراد بی تفاوت شمشیر باطل را تیز می کنند، تصریح کرد: شاید برخی ها خود را «بی تفاوت» نسبت به حق و باطل بنامند اما در طول تاریخ امکان نداشته این بی تفاوتی به سود جبهه حق باشد و همواره جناح باطل از این سکوت بهره برده است.

وی ملت ایران را پرچمدار جبهه حق در دنیای اسلام خواند و گفت: ما افتخار می کنیم که سرباز و پرچمدار جبهه حق هستیم و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم کرده ایم.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران خاطرنشان کرد: استکبار و در راس آن امریکا پرچمدار جبهه باطل است و پیروزی انقلاب اسلامی ایران درگیری دوجناح حق و باطل را تشدید کرد.

حجت الاسلام غلامی اظهار کرد: دو موضوع مهم شناخت دشمن و شناخت محور عملیاتی دشمن برای ملت که مدعی سربازی و پرچمداری جبهه حق هستند بسیار مهم است.

به گفته وی، ایران اسلامی به عنوان پرچمدار جبهه حق در دنیای اسلام چنانچه محور عملیات دشمن را شناسایی نکند غافلگیر می شود.

وی با بیان اینکه چالش های بین ایران و دشمنان دوسویه است، گفت: دعوای دشمن با ما تنها بر سر مسائل هسته ای و حقوق بشر نیست بلکه آنها با گفتمان خدامحوری و دین محوری ما مشکل دارند.

اتصال امت به امام رمز ایستادگی است

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران به دیگر چالش های ایران و دشمن اشاره و اظهار کرد: گفتمان انقلاب اسلامی دفاع از حق مظلوم است و دشمن این موضوع را برنمی تابد، درحالی که هیچ گاه در مقابل ظالم کوتاه نمی آئیم.

حجت الاسلام یدالله غلامی افزود: نه ما از گفتمان خود یعنی دفاع از مظلوم روی گردان می شویم و نه دشمنی ها کاهش می یابد و ما باید از گفتمان خدامحوری کوتاه نیاییم.

حجت الاسلام غلامی در پایان اظهار کرد: دشمن فهمید که جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و توطئه های داخلی و خارجی تنها با رمز اتصال امت به امام خود سرپا ایستاده و می داند امت بدون امام کاری از دستش ساخته نیست.