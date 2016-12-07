روند رو به رشد ارقام فرهنگی بودجه/ ارشاد ۱۶.۵ درصد رشد بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور روز یکشنبه ۱۴ آذر از سوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تقدیم مجلس شد. این لایحه نشان می‌دهد که بودجه برخی وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی با افزایش مواجه شده است.

در گزارش زیر وضعیت بودجه پیشنهادی برخی دستگاه‌ها و نهادها در بخش فرهنگی کشور، بررسی شده است.

بر اساس این لایحه، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سال آینده ۱۱ هزار و ۸۰۱ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۰ هزار و ۱۲۵ میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال، ۱۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برای سال آینده ۷ هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۶ هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال، ۱۱.۰۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این لایحه، بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برای سال آینده ۱۵هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۳ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال، ۱۹.۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، برای سال آینده ۸۵۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۶۵۷ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال، ۲۹.۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی برای سال آینده ۳ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال، ۲۰.۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این لایحه، بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای سال آینده ۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۲ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال، ۲۳.۹۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه بنیاد سعدی که کارش گسترش زبان فارسی در جهان است، برای سال آینده ۱۰۶ میلیارد ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۷۱ میلیارد ریال، ۴۹.۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای سال آینده ۱ هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۹۴۴ میلیارد ریال، ۲۱.۶۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این لایحه، بودجه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برای سال آینده ۱۹۵ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۶۵ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال، ۱۸.۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای سال آینده ۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱ هزار و ۲۴۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال، ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این لایحه، بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای سال آینده ۱۷۱ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۴۷ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال، ۱۵.۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق این لایحه، بودجه فرهنگستان هنر برای سال آینده ۱۲۹ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۱۹ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال، ۷.۷۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این لایحه، بودجه بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس برای سال آینده ۸۳۱ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۶۲۰ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال، ۳۳.۹۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.