پرسپوليس مستحق قهرماني بود / هيات مديره از مديرعامل و كادرفني حمايت مي كند

محمد حسن انصاريفرد در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدار برگشت فينال جام حذفي اشاره كرد و گفت: بازيكنان پرسپوليس در اين ديدار نشان دادند كه از توان فني بالايي برخوردارند و مي توانند در رقابتهاي ليگ برتر يكي از مدعيان جدي قهرماني باشند.

وي افزود: پرسپوليس درجام حذفي مستحق قهرماني بود و توانست در ديدار برگشت برابر سپاهان تا آستانه قهرماني پيش برود اما متاسفانه شانس از تيم ما روي برگردان شد و فرصت هاي زيادي كه بدست آورديم تبديل به گل نشد. با اين حال جا دارد كه از زحمات تك تك بازيكنان پرسپوليس تقدير و تشكر كنم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس كه از عملكرد كادر فني و بازيكنان اين تيم در ديدار فينال راضي به نظر مي رسيد ادامه داد: كادر فني و بازيكنان ما براي رسيدن به قهرماني تلاش بسيار زيادي كردند و تا دقايق پاياني بازي نيز مردانه جنگيدند اما متاسفانه شانس با ما يار نبود و در ضربات پنالتي نتيجه و قهرماني را واگذار كرديم.

انصاريفرد با رد شايعات استعفاي خود و نارضايتي هيات مديره از وي خاطرنشان ساخت: اينها همه ذهنيت هاي منفي مخالفان پرسپوليس است كه قصد دارند با به راه انداختن جنگ هاي رواني اجازه ندهند اين تيم به آرامش برسد. اما مطمئن باشيد كه هيات مديره با تمام توان از مديرعامل و كادر فني پرسپوليس حمايت خواهد كرد و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: بنده مصمم تر از گذشته در خدمت پرسپوليس خواهم بود و مطمئن باشيد كه با اين تيم مي توانيم در آينده هواداران را خوشحال كنيم. پرسپوليس در بازي فينال كاملا اميدوار كننده ظاهر شد و در آينده ثمره اين اعتماد را خواهيد ديد.

محمدحسن انصاريفرد درپايان از همه هواداراني كه در اين دو بازي به حمايت از پرسپوليس پرداخته بودند تقدير و تشكر كرد.