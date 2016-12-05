سهم ۹۷ درصدی تولید داخلی ایران در بازار داروی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند ظهر امروز دوشنبه در دومین همایش کشوری بسیج داروسازی با موضوع اقتصاد مقاومتی در عرصه دارو در محل بیمارستان صحرایی امام حسین با اشاره به اینکه در سال ۹۲، سهم ما در تولید داخلی در بازار دارو از نظر ارزشی ۶۰ درصد و از نظر کمی ۹۵ درصد بود، اظهار کرد: اقدامات ما در سه سال گذشته در وزارت بهداشت با محوریت حمایت از تولید داخلی و بیماران و کاهش هزینه های درمانی بیماران بوده و نتایجی مثبتی را نیز در برداشته است، افزایش تولید داروها در داخل کشور نشان از آن دارد که ما عمده داروهای مورد نیازمان را از شرکتهای داروسازی داخلی تامین کرده ایم که این کار در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شده ضمن آنکه این کار وابستگی ما در حوزه دارویی را نیز کاهش داده است.

وی اضافه کرد: پیش از این دولت، وابستگی ارزی ما حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار بوده که این را به حدود یک میلیارد دلار رسانده ایم یعنی حدود ۶۵۰ میلیون دلار از حجم واردات دارو نسبت به چهار سال پیش کاهش یافته است و این در حالی ست که مصرف دارو در کشور کمتر نشده و حتی دسترسی مردم به دارو نیز آسان تر هم شده است، اینها نشان می دهد که تفکر حاکم در وزارت بهداشت تفکر اقتصاد مقاومتی با محوریت توجه به تولیدات داخلی و عدم وابستگی به خارج بوده است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: اعمال تفکر اقتصاد مقاومتی توسط مسئولان دارویی کشور نشان دهنده آن است که آنان با تمام وجود و اعتقادشان دارند این موضوع را پیگیری می کنند که امید می رود در آیند ه آمارهای بهتری را ارائه کنیم و سهم تولید داخلی مان در چند سال آینده از ۷۰ درصد به ۷۵ درصد برسد و وابستگی ارزیمان نیز کمتر شود.

توجه به افزایش صادرات دارو

دیناروند یادآور شد: در جاهایی که نیاز به تقویت داریم این کار را با جدیت پیگیری می کنیم، توجه ما به موضوع افزایش صادرات دارو است، در زمان حاضر متاسفانه از نظر صادرات دارو وضعیت خوبی نداریم به نحویکه در مقابل یک میلیارد دلار ورود دارو ما تنها ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارو داریم و بایستی سهم صادرات دارویی خود را توسعه دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو کشور در پاسخ به اینکه آیا در تولید دارو به خودکفایی رسیده ایم یا نه گفت: خودکفایی در تولید دارو نسبی است، هیچگاه نمی توانیم بگوییم دارو در کشور باید به طور ۱۰۰ درصد تولید داخل باشد واقعا چنین هدفی را نداریم و قابل دستیابی هم نیست و در هیچ جایی از دنیا هم این چنین نیست، صنعت داروسازی ما باید دارای تراز مثبت باشد یعنی هرگاه توانستیم در زمینه تولید دارو در بخش صادرات از واردات پیشی بگیریم این یعنی ما در صنعت داروسازیمان موفق بوده ایم.

وی افزود: از آنجایی که همواره داروهای جدیدی در دنیا تولید می شود و مردم نیز به آن نیاز دارند نمی توانیم دسترسی مردم را محدود کنیم تا زمانی که خودمان تولید کنیم چرا که ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد.

دیناروند ادامه داد: سرمایه گذاری برای هر دارویی زمان و انرژی می برد و از نظر مالی نیاز به تامین اعتبار است، مجموعه اقتصادی ما بایستی در این زمینه محاسباتی انجام دهند تا بتواند یک دارو را تولید کند و بسیاری از داروها شاید توجیه اقتصادی نداشته باشند و بر همین اساس این داروها را از خارج وارد می کنیم اما باید بتوانیم بجای آن داروهایی را صادر کنیم که ما را بتواند به هدف تراز مثبت برساند.

لزوم توسعه آزمایشگاه غذا و دارو آبادان

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آزمایشگاه غذا و دارو آبادان تصریح کرد: آزمایشگاه فعلی در آبادان آزمایشگاه کوچکی است اما از آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی آبادان در حوزه فعالیت خود دارای چندین بندر و گمرک است که برای ورود و خروج کالاها نیاز به کنترل دارد، کاری را که معاونت غذا و داروی بایستی انجام دهد آنکه یک آزمایشگاه مجهز و پاسخگو داشته باشد، در زمان حاضر بخشی از نیازها برای کنترل کالاها توسط اهواز انجام می شود اما بازرگانان به دلیل تردد مکرر در مسیر آبادان اهواز و یا به عکس رضایت ندارند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه راه اندازی یک آزمایشگاه مجهز یادآور شد: پیشنهاد ما آن است که اداره این آزمایشگاه توسط دانشگاه انجام شود تا نیاز به سرمایه گذاری مجدد توسط دانشگاه نباشد، امیدواریم با مشارکت و همراهی منطقه آزاد اروند از یک سو و تامین نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاه علوم پزشکی آبادان از سوی دیگر هر چه سریعتر شاهد راه اندازی این آزمایشگاه باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو کشور در زمینه تامین داروهای مرود نیاز بیماران خاص در کشور گفت: در زمان حاضر حمایتهایی در این زمینه در حال انجام است، یک فهرست ۳۰۰ قلم دارو داریم که حدود ۵۰۰ هزار نفر در کشور مخاطب این داروهای خاص هستند و برای آنها حدود یک سوم(۳۰ درصد) از بودجه دارویی کشور هزینه می شود، این فهرست طبق تفاهمنامه منعقده با سازمانهای بیمه گر و سازمان رفاه، بخشی از هزینه هایش توسط وزرت بهداشت تامین می شود و بخشی دیگر نیز توسط وزارت رفاه و آن مقداری که از جیب مردم پرداخت می شود نیز مشخص است.

کاهش میزان پرداختی بیماران

دیناروند اضافه کرد: در سال ۹۵ میزان پرداختی مردم در این فهرست حدود ۱۲ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در سال ۹۲ (قبل از تفاهمنامه مذکور) ۴۵ درصد بوده است، میزان پرداختی بیماران را به شکل بسیار محسوسی کاهش داده ایم و اعتبارش نیز تامین شده است، اعتبار این تفاهمنامه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، بنا براین با توجه به حجم پرداختی وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر، میزان پرداختی مردم حدود ۱۰ درصد از کل مبلغ یعنی چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: به نظر ما اکثر بیماران این پوشش را دریافت می کنند، البته گاهی پیش می آید که پزشکی دارویی را که خارج از فهرست دارویی کشور است را برای بیمار تجویز می کند که این موضوع هزینه های سنگینی را برای بیمار در بر دارد و این تقبل پرداخت هزینه مابه تفاوت اغلب نارضایتی ایجاد می کند، گاهی اوقات نیز پیش می آید دارویی که در فهرست است در داخل تولید می شود و به این ترتیب این دارو مبنای حمایتی نیز دارد.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور حمایت از بیماران بی بضاعت در تامین هزینه دارو در تمام دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور اعتباری حدود ۶۰ میلیارد تومان را ابلاغ کرده ایم که این کمکی فراتر از تفاهمنامه است.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور یادآور شد: حمایتهایی که در چارچوب توانمندیها و امکانات در حال انجام است واقعا حمایتهای خوبی است و خوشبختانه در بودجه ۹۶ نیز این پیش بینی انجام شده که امید می رود با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس توسط رئیس جمهوری و تصویب آن در مجلس، ما برای سال آینده نیز دغدغه ای برای این بیماران نداشته باشیم.