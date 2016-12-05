به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع در همایش روز جهانی داوطلب و نهمین آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه با اشاره به اینکه ۱۷ میلیون داوطلب هلال احمر در سراسر جهان وجود دارد، گفت: از این میان فقط ۷ میلیون نفر فعال هستند.
وی اظهار کرد: از ۱۹۰ کشوری که عضو صلیب سرخ جهانی هستند، حدود ۵۰ کشور بیش از ۸۰ هزار داوطلب دارند، این در حالی است که تعداد خیرین، داوطلبان و اعضای جمعیت هلالاحمر ایران بیش از این تعداد و مایه افتخار ما است.
رافع با بیان اینکه مسئله بسیار مهم در میان داوطلبان هلالاحمر ترویج حس همبستگی اجتماعی به معنی حرکت بر مبنای یک آرمان است، گفت: این آرمان، ترویج انسانیت و برگرفته از تعالیم دینی و شعارهای جهانی ما است.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار راهبرد ۱۰ سال آینده جمعیت در شورای عالی این جمعیت به تصویب رسیده است، اظهار و امیدواری کرد: داوطلبان در این مسیر که کاهش آلام بشری است؛ حرکت کنند تا جامعهای تابآور، پاسخگو و آماده داشته باشیم.
رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به اهداف جهانی فعالیتهای داوطلبانه از جمله مبارزه با فقر و گرسنگی، تغییر نگرش در زندگی و تامین رفاه و آسایش مردم، تاکید کرد: این اهداف در قالب برنامهها و پروژههای محرومیتزدا با حضور و مشارکت داوطلبان جمعیت هلالاحمر در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم سازمان داوطلبان، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد است، افزود: ۲ سال است که در حال همکاری و بهرهگیری از ظرفیتهای این موسسات مردمنهاد بوده و موفق شدیم با تشکیل شوراهای هماندیشی و با همکاری داوطلبان در حوزه تابآوری فعالیت کرده و طرحهایی را به اجرا درآوریم.
رافع یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان داوطلبان را شناسایی نیازمندان عنوان کرد و افزود: این مهم با تربیت و آموزش مددکاران و به شکل ساختارمند در حال انجام است.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با تاکید بر اینکه این سازمان همت بالایی در تربیت و آموزش مددکاران داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر ۳ هزار مددکار شناسنامهدار داریم که از طریق انجمن مددکاری شناسایی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه توانمندسازی و محیط زیست نیز جمعیت هلالاحمر در سالهای اخیر کارهای زیادی انجام داده است، افزود: بزرگترین کار ما آموزش داوطلبان و اجرای طرح سلامتیار بوده که این داوطلبان از وقت و سلامت خود برای سلامت بیماران، گذشتهاند و باید دست همه این داوطلبان را بوسید.
رافع اظهار امیدواری کرد که طرح سلامتیار در تمام بیمارستانها، مراکز و بخشهای درمانی به اجرا در آید.
وی با بیان اینکه با همبستگی اجتماعی، میتوان معین دولت در کاهش فقر و نیازمندی بود، گفت: تلاش داریم با فعالیتهای داوطلبانه و با همکاری داوطلبان، جامعهای پویا و پر از امید داشته باشیم.
