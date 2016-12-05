۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوه توقیف شد/دستگیری قاتل فراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، پرویز اسدی اظهار داشت: ماموران کلانتری طراز ناهید شهرستان ساوه، یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی و در عملیاتی متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران پس از بازرسی از کامیون مذکور، ۲۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق را از آن کشف کرده و به علت عدم ارائه هرگونه مدرک گمرکی از سوی راننده، کامیون را به پارکینگ منتقل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه خاطرنشان کرد: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به دستگاه قضایی معرفی شد.

دستگیری قاتل فراری مرد ۳۵ ساله در خنداب

فردی که دو ماه پیش، مرد ۳۵ ساله ای را در خنداب با ضربات بیل به قتل رسانده بود، توسط پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

سید نورالدین حسینی، رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی در این باره گفت: بیست و هشتم شهریورماه سال جاری مرکز فوریت های پلیس شهرستان خنداب خبری مبنی بر یک فقره درگیری دسته جمعی را در یکی از روستاهای این شهرستان اعلام کرد که بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد که در این نزاع دسته جمعی، مردی ۳۵ساله بر اثر ضربات بیل به قتل رسیده است.

وی افزود: پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار داده شد و موضوع شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

حسینی بیان کرد: سرانجام با اعتراف شاهدان، پس از گذشت دو ماه، ماموران موفق شدند قاتل را در یک اقدام عملیاتی و غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و اظهار داشت که با مقتول از قبل اختلاف داشته که در نهایت در روز حادثه پس از وقوع درگیری، او را با ضربات بیل، به قتل رسانده است.

حسینی ادامه داد: بعد از اعتراف صریح متهم به قتل مرد ۳۵ساله، پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال و متهم با صدور قرار روانه زندان شد.