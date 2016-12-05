به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روستا آزاد در نشست خبری کنگره نکوداشت آیت الله مظاهری که ظهر دوشنبه در سالن کنفرانس سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: کنگره نکوداشت آیت الله حسین مظاهری ۲۵ آذرماه در اصفهان توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد بزرگداشت آیت الله مظاهری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی از موسوعه آیت الله مظاهری در این کنگره، افزود: در این مراسم آیت الله مقتدایی، آیت الله استادی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم سخنرانی خواهند کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: تکریم و نکوداشت بزرگان عرصه فرهنگ دین و دانش تکریم از مقام دین و معنویت است و هر گاه از بزرگی و فرهیخته‌ای تجلیل می‌شود در درجه اول از مقام دین و دانش و انسانیت تجلیل خواهد شد.

وی با تأکید بر این که آیت الله مظاهری سال‌های زیادی از عمر خود را در راه تربیت طلاب و انسان‌ها صرف کرده است، تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه با همین هدف بزرگداشت علمای بزرگ را در دستور کار خود قرار داده است و این برای چندمین بار است که از عالمی بزرگ تجلیل و قدردانی می‌شود.

اهتمام جدی آیت الله مظاهری به مکارم اخلاقی

حجت الاسلام روستا آزاد با اشاره به اهتمام جدی آیت الله مظاهری به مکارم اخلاقی، افزود: کسانی که در آن ایام در حوزه علمیه قم حضور داشتند کلام ارزشمند ایشان را هنوز فراموش نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: اینکه فردی در سطح بالایی از علم و دانش باشد و از قم به سایر استان‌ها هجرت کند نشان دهنده سطح عالی از ایثار است که آیت الله مظاهری با حضور در اصفهان تأثیر بسیار مهمی در تقویت پایه‌های علمی استان اصفهان داشته است.

روستا آزاد از مخالفت شدید خود آیت الله مظاهری با برگزاری این کنگره خبر داد و تأکید کرد: این کنگره با مخالفت خود این استاد حوزه مواجه شده است، اما تلاش بر این است که این کنگره با حضور خود آیت الله مظاهری برگزار شود.