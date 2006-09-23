حشمت الله فلاحت پيشه سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به برگزاري اين همايش، اظهارداشت: هيات مركزي نظارت كه شامل 5 نماينده به انتخاب نمايندگان مجلس است، روند شكل گيري هيات هاي عالي نظارت در استان ها را بررسي مي كنند.

وي افزود: در واقع همايش امروز جلسه هماهنگي در زمينه "نظارت بر انتخابات" است كه درباره مباحث نظارتي و وظايف هيات هاي نظارت ميان نمايندگان استان، به عنوان اعضاء اين هيات تبادل نظر خواهد شد.

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها تصريح كرد: پيش نويسي درخصوص وظايف و برنامه كاري هيات هاي عالي نظارت در استان ها تهيه شده كه پس از شنيدن نقطه نظرات ديگر اعضاء، سند نهايي ارائه خواهد شد.

فلاحت پيشه خاطرنشان كرد: زمان پيشنهاد شده براي روند شكل گيري هيات ها از جمله هماهنگي با وزارت كشور، تشكيل دبيرخانه ها، تشكيل ستادهاي اجرايي نظارت، محل استقرار آنها و نيروهايي كه در اختيار خواهند گرفت، 16 مهرماه است. با توجه به برگزاري انتخابات در 24 آذرماه، هيات هاي عالي نظارت تا اين تاريخ فرصت خواهند داشت تا آماده پذيرش و ثبت نام از داوطلبان شوند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: مصوبات جلسات هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در همايش امروز مطرح و نظرات 90 نماينده مطرح خواهد شد و پس از بحث و تبادل نظر ، سند نهايي براي انجام وظايف نظارتي ارائه خواهد شد.

رشيد جلالي جعفري مسئول امور استانها و بررسي صلاحيت، عضو ديگر هيات مركزي نظارت نيز در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت: در همايش امروز در خصوص نحوه ارتباط بين هيات هاي عالي استان، شهرستان و هيات مركزي نظارت و همچنين مدت زمان تاييد صلاحيت ها و انجام انتخابات بحث خواهد شد و نوع ارتباط و هماهنگي با شوراي نگهبان، وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها بررسي خواهد شد.

وي افزود: همچنين در جلسه امروز سياستگذاري ها براي چگونگي انجام وظايف نظارتي به نمايندگان استان ها ابلاغ مي شود. در جريان بحث و تبادل نظر اعضاي هيات عالي نظارت، بنا به پيشنهاد نمايندگان استان اگر ساز و كاري در نظارت بر انتخابات ناديده گرفته شده باشد مطرح و بررسي خواهد شد.