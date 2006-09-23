  1. سیاست
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۱

همايش هيات‌هاي عالي نظارت بر انتخابات شوراها عصر امروز برگزار مي شود

همايش هيات‌هاي عالي نظارت بر انتخابات شوراها عصر امروز برگزار مي شود

همايش اعضاي هيات هاي عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور عصر امروز در محل ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.

حشمت الله فلاحت پيشه سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به برگزاري اين همايش، اظهارداشت: هيات مركزي نظارت كه شامل 5 نماينده به انتخاب نمايندگان مجلس است، روند شكل گيري هيات هاي عالي نظارت در استان ها را بررسي مي كنند.

وي افزود: در واقع همايش امروز جلسه هماهنگي  در زمينه "نظارت بر انتخابات" است كه درباره مباحث نظارتي و وظايف هيات هاي نظارت ميان نمايندگان استان، به عنوان اعضاء اين هيات تبادل نظر خواهد شد.

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها تصريح كرد: پيش نويسي درخصوص وظايف و برنامه كاري هيات هاي عالي نظارت در استان ها تهيه شده كه پس از شنيدن نقطه نظرات ديگر اعضاء، سند نهايي ارائه خواهد شد.

فلاحت پيشه خاطرنشان كرد: زمان پيشنهاد شده براي روند شكل گيري هيات ها از جمله هماهنگي با وزارت كشور، تشكيل دبيرخانه ها، تشكيل ستادهاي اجرايي نظارت، محل استقرار آنها و نيروهايي كه در اختيار خواهند گرفت، 16 مهرماه است. با توجه به برگزاري انتخابات در 24 آذرماه، هيات هاي عالي نظارت تا اين تاريخ فرصت خواهند داشت تا آماده پذيرش و ثبت نام از داوطلبان شوند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: مصوبات جلسات هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در همايش امروز مطرح و نظرات 90 نماينده مطرح خواهد شد و پس از بحث و تبادل نظر ، سند نهايي براي انجام وظايف نظارتي ارائه خواهد شد.

رشيد جلالي جعفري مسئول امور استانها و بررسي صلاحيت، عضو ديگر هيات مركزي نظارت نيز در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت: در همايش امروز در خصوص نحوه ارتباط بين هيات هاي عالي استان، شهرستان و هيات مركزي نظارت و همچنين مدت زمان تاييد صلاحيت ها و انجام انتخابات بحث خواهد شد و نوع ارتباط و هماهنگي با شوراي نگهبان، وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها بررسي خواهد شد.

وي افزود: همچنين در جلسه امروز سياستگذاري ها براي چگونگي انجام وظايف نظارتي به نمايندگان استان ها ابلاغ مي شود. در جريان بحث و تبادل نظر اعضاي هيات عالي نظارت، بنا به پيشنهاد نمايندگان استان اگر ساز و كاري در نظارت بر انتخابات ناديده گرفته شده باشد مطرح و بررسي خواهد شد.

کد مطلب 384158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها