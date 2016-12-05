کسب جایگاه نخست کشوری دانشکده علوم پزشکی آبادان در حوزه غذا ودارو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آموزنده ظهر امروز دوشنبه در حاشیه دومین همایش کشوری بسیج داروسازی با موضوع اقتصاد مقاومتی در عرصه دارو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بحث دارو کمبودی در حوزه فعالیت این دانشکده وجود ندارد، اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه فعالیت این دانشکده هیچ کمبودی در زمینه تامین و توزیع دارو وجود ندارد و حتی در در بسیاری از موارد با سایر دانشگاهها برابری می کند و کسب جایگاه نخست توسط معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان شاهد این ادعاست.

وی افزود: فعالیت گسترده معاونت های دانشکده علوم پزشکی آبادان سبب شده تا در حوزه های مختلف از جمله غذا و دارو هیچ تفاوتی میان این دانشکده با سایر دانشگاههای کشور وجود نداشته باشد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دومین همایش کشوری بسیج داروسازی با موضوع اقتصاد مقاومتی در عرصه دارو در محل بیمارستان صحرایی امام حسین به عنوان یکی از ماندگارهای دوران دفاع مقدس در حال برگزاری است که در محورهای مختلفی همچون تولید، واردات و توزیع دارو، پدافندغیر عامل و آمادگی در این حوزه، اقتصاد دانش بنیان و اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی نیز در قالب پنل های آموزشی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

آموزنده تصریح کرد: افتخار داریم که میزبان این همایش هستیم و در تلاش بودیم که مقدمات برگزاری آن فراهم شود، امید می رود تا در کارگروه‌های این همایش نتیجه‌ای حاصل شود که منجر به اجرای شدن فرامین مقام معظم رهبری باشد.

وی با تاکید بر اجرایی کردن دستورات رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: رهبری در سال جاری به طور مشخص بالغ بر ۳۱ بار در این خصوص به وضوح و به طور مستقیم سخنانی را ایراد فرموده‌اند که نشان از اهمیت موضوع دارد.

آموزنده افزود: بسیج در این زمنیه بایستی پیشتاز باشد و به دولت کمک کند تا زمینه‌های فعالیت و سرمایه گذاری داخلی فراهم شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در خصوص احداث و راه اندازی آزمایشگاه غذا و دارو در حیطه فعالیت این دانشکده بیان کرد: قرار بر این شد که دانشکده علوم پزشکی آبادان مدیریت این آزمایشگاه را بر عهده گیرد چرا که پیش از این قرار بود سازمان منطقه آزاد اروند آن را مدیریت و راهبری کند.

وی در پایان اضافه کرد: امید می رود تا پیش از پایان سال جاری این آزمایشگاه به بهره‌برداری برسد و کار خود را آغاز کند، نیروی انسانی مورد نیاز آن نیز جذب و آموزش دیده ضمن آنکه منابع مالی آن نیز تامین شده است.