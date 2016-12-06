محیط بانان برگزیده جایزه یحیی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر مدثر تیموری از منطقه حفاظت شده «سده» استان خراسان رضوی، موسی غلامزاده سراب از منطقه حفاظت شده «دربادام» خراسان رضوی و علی کلانه از پارک ملی «پابند» استان مازندران سه محیط بانی بودند که بیشترین امتیاز را از هیات داوران دریافت کردند و جوایز خود را از دستان مجتبی رمزی و پریدخت مشگزاد، بانیان جایزه یحیی دریافت کردند.
به هر کدام از برگزیدگان مدال یحیی، لوح محیط بان برگزیده و سه نیم سکه بهار آزادی تقدیم شد و هم چنین جوایزی شامل لوازم منزل و دو جلد کتاب به همسران ایشان تعلق گرفت.
این مراسم با حضور خانوادههای محیطبانان، علاقمندان محیط زیست، اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی، هنرمندان، پیشکسوتان و خانواده محیطبان شهید یحیی شاهکوهمحلی در آمفی تئاتر موسسه خیریه رعد برگزار شد.
هیاتداوران جایزه یحیی که طی سه سال اخیر به صورت داوطلبانه برای انگیزه دادن به محیطبانان وقت و انرژی گذاشتند، در این دوره نیز همانند دو سال گذشته محمد درویش، مرتضی اسلامی دهکردی، حمیدرضا میرزاده، علیرضا ساجدین، کیوان هوشمند و احسان محمدی بودند.
داوری این مسابقه از طریق بررسی فرمهایی انجام گرفت که توسط محیطبانان و شبکه تشکلهای محیطزیست استانها به دبیرخانه رسیده بود. این فرمها دربرگیرنده ١١ معیار مختلف شغل محیطبانی هستند که برای هرمحیطبان با توجه به مدارک و مستندات تکمیل میشوند. در سومین دوره جایزه یحیی امتیاز ویژهای برای صورتجلسات «شروع به شکار» در چهارچوب امتیاز مربوط به صورتجلسات شکار و صید در نظرگرفته شد. هدف از این تصمیم، تشویق محیطبانان به پیشگیری از وقوع تخلف بود. در نهایت محیطبانانی که در مجموع بیشترین امتیاز را کسب کردند به عنوان محیط بانان برگزیده معرفی شدند.
انجمن یوزپلنگ ایرانی و دبیرخانه جایزه یحیی تصمیم گرفتند تا در این مراسم به رسم یادبود هدایایی به خانواده سه محیطبان شهید امسال نیز تقدیم کنند. به همین منظور از خانوادههای محیطبانان شهید هرمزی و دهقانی از استان هرمزگان و خانواده محیط بان شهید شجاعیان از استان فارس برای حضور در مراسم دعوت شد، اما به علت محصل بودن فرزندان ایشان، امکان حضور در مراسم را نداشتند و هدایای این عزیزان به نمایندگانشان از استانهای هرمزگان و فارس تقدیم شد. این هدایا با حمایت بخش خصوصی تامین شد.
سامان گلریز، خشایار اعتمادی و کتایون جهانگیری از جمله چهرهها و هنرمندان شناختهشده حاضر در این مراسم بودند.
هم چنین محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد سازمان حفاظت محیط زیست، هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مجید فدایی مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست از جمله مسولین سازمان محیط زیست بودند که در این مراسم حضور پیدا کردند.
طی این مراسم همچنین از دکتر اصغر محمدی فاضل به پاس حمایتهایشان از جایزه یحیی تقدیر شد. دکتر فاضل به عنوان رییس دانشگاه محیط زیست نقش بسزایی در برگزاری دورههای آموزشی محیط بانان داشتهاند و سال جاری بازنشسته شدند. ایشان طی دو سال گذشته امکان اسکان محیط بانان برگزیده جایزه یحیی را در دانشگاه محیط زیست کرج فراهم کردند. سومین دوره جایزه یحیی با مشارکت بخش خصوصی، رسانههای مستقل حوزه محیط زیست و چهرههای هنری برگزار شد.
این جایزه به ابتکار و همت دو هنرمند عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی، مجتبی رمزی و پریدخت مشگ زاد از سال ۱۳۹۳ در دل این انجمن شکل گرفت؛ در راستای برنامههای حمایتی انجمن از محیط بانان، دبیرخانه ای دائمی برای پیگیری روند جایزه یحیی تشکیل شد. حامیان رسانهای و داوران نهایی این جشنواره نیز از فعالان محیط زیست کشور هستند که به صورت داوطلبانه در روند اهدا این جایزه با دبیرخانه همکاری می کنند.
به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره محیط بان شهید، «یحیی شاه کوه محلی» و معنای حیات بخش اسم یحیی، این مراسم «جایزه یحیی» نامگذاری شد و هدف اصلی آن تجلیل از محیطبانانی است که تلاشهای چشمگیری در زمینه حفاظت از عرصههای تنوعزیستی در حوزههای محل خدمت خود داشتهاند.
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