غیبت امام زمان از اسرار خداوند است/ بزرگ ترین سرمایه در عصر غیبت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی، فقیه و استاد اخلاق حوزه علمیه در گفت وگویی با اشاره به آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در شب هشتم ربیع‌الاول، گفت: بر اساس تعالیم دین، یکی از وظایف مهم هر مسلمان، انتظار ظهور امام زمان(عج) و انتظار تحقق وعده الهی بر حاکمیت صالحان و تشکیل دولت اهل بیت رسول خدا (ص) است.

خوشا به حال صبر کنندگان در ایام غیبت حضرت امام زمان (عج)

مسئول حوزه علمیه امام حسین (ع) شهرری، صبر در دوران انتظار و دعا برای فرج حضرت مهدی (عج) را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: رسول اکرم (ص) فرمودند «طُوبی لِلصَّابِرینَ فی غَیْبَتِهِ! طُوبی لِلْمُقیمینَ عَلی مَحَبَّتِهِ: خوشا به حال صبر کنندگان در ایام غیبتش، خوشا به حال پایداران بر دوستی و محبتش» (ینابیع المودة، ج ۳، ص ۱۰۱).

این استاد اخلاق حوزه علمیه در پاسخ به این پرسش که در دوران غیبت، چگونه می توان سرباز واقعی امام عصر(عج) بود، افزود: بزرگ ترین سرمایه در عصر غیبت، تقوا است. بنابراین اگر انسان به آنچه که حضرت مهدی (عج) دستور داده اند عمل کند، سرباز حضرت شناخته می شود.

کسی که زمان غیبت را مشخص کند، دروغ گو است

آیت الله حسینی مازندرانی خاطرنشان کرد: طبق روایات، شخص منتظر در زمان غیبت باید برای تعجیل فرج امام زمان (عج) دعا کند. اما در مورد زمان و وقت ظهور حضرت کسی جز ذات اقدس الهی خبر ندارد. بر همین اساس ائمه اطهار(ع) فرمودند: «کسی که زمان غیبت را مشخص کند، دروغ گو است». البته روایات در مورد آخر الزمان، زیاد است اما نمی شود زمان دقیق را مشخص کرد واگر با تقوا متشرع، انقلابی، ولایی و دارای زبان، قلم و لقمه پاک و حلال باشیم، دعایمان اثر خواهد کرد.

فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با بیان اینکه ممکن است بگوییم «عجل علی ظهورک» اما آنچه که امام زمان می خواهند انجام ندهیم، که در این صورت دعایمان، مستجاب نمی شود، گفت: استجابت دعا شرایط دارد همانطور که امام حسن مجتبی (ع) می‌فرماید: «اگر کسی مواظب قلبش باشد تا وسوسه‌ها و خاطراتی که مورد رضای خدا نیست در آن خطور نکند، من ضامنم که او مستجاب الدّعوة باشد» (کافی، ج ۲، ص ۶۷، ح ۱۱).

غیبت از اسرار خداوند است

این استاد اخلاق حوزه علمیه خاطرنشان کرد: طبق روایات، حضرت مهدی(عج)، ۳۱۳ یار دارند و اگر ما به دستورات حضرت عمل کنیم، ممکن است از اصحاب باشیم. البته غیبت، سری دارد و از اسرار خداوند است؛ از امام صادق(ع) پرسیدند: سر غیبت چیست؟ ‌ حضرت فرمودند «لامر لم یؤذن لنا فی کشفه. هَذَا أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ وَ غَیْبٌ مِنْ غَیْبِ اللَّهِ. غیبت، سرّی دارد که ما مأذون به کشف آن نیستیم. این کار از کارهای پنهان خدا و سرّی از اسرار نهان خداست».