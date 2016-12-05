عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر در همدان اظهار داشت: هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه در بخش آقایان و از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۹۵ در بخش بانوان در مجموعه سنگنوردی فرهاد همدان برگزار میشود.
وی افزود: این دوره از مسابقات در راستای توسعه و رشد پایدار رشته سنگنوردی و شناسایی استعدادهای برتر برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار میشود.
نایبرئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان بابیان اینکه این دوره از مسابقات با عنوان گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص)، هفته وحدت و یادمان یوسف نجائی برگزار میشود، گفت: این دوره از مسابقات در سه رده سنی ۱۴ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۲۲ سال و ۲۳ سال به بالا و در بخشهای سرطناب، بولدرینگ و سرعت انجام میشود.
وی بابیان اینکه باشگاههای رسمی محدودیتی در ارائه بیش از یک تیم ندارند، بیان کرد: به نفرات برتر در این دوره از رقابتها در هر گرایش مدال و احکام قهرمانی ارائه خواهد شد.
نایبرئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان عنوان کرد: در صورت تشکیل تیم ملی سنگنوردی و اعزام به مسابقات برونمرزی، تنها از افرادی که در این دوره از مسابقات شرکت میکنند دعوت به عمل خواهد آمد.
نظر شما