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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان:

مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر در همدان برگزار می‌شود

مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر در همدان برگزار می‌شود

همدان- نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان گفت: هفدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر در استان همدان برگزار خواهد شد.

عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر در همدان اظهار داشت: هفدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه در بخش آقایان و از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۹۵ در بخش بانوان در مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات در راستای توسعه و رشد پایدار رشته سنگ‌نوردی و شناسایی استعدادهای برتر برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار می‌شود.

نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان بابیان اینکه این دوره از مسابقات با عنوان گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص)، هفته وحدت و یادمان یوسف نجائی برگزار می‌شود، گفت: این دوره از مسابقات در سه رده سنی ۱۴ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۲۲ سال و ۲۳ سال به بالا و در بخش‌های سرطناب، بولدرینگ و سرعت انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه باشگاههای رسمی محدودیتی در ارائه بیش از یک تیم ندارند، بیان کرد: به نفرات برتر در این دوره از رقابت‌ها در هر گرایش مدال و احکام قهرمانی ارائه خواهد شد.

نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان عنوان کرد: در صورت تشکیل تیم ملی سنگ‌نوردی و اعزام به مسابقات برون‌مرزی، تنها از افرادی که در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند دعوت به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3841592

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