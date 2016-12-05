سراب رتبه نخست تهیه و صدور اسناد وقفی آذربایجان شرقی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی دوشنبه در جمع اعضای شورای اداری شهرستان سراب اظهار داشت: تا کنون حدود ۴۷۰ موقوفه و هزار و ۲۰۰ رقبه در شهرستان سراب به ثبت رسیده است که هزار و ۱۳۰ مورد آن سنددار شده‌اند.

وی با تاکید بر حفاظت و صیانت از موقوفات و بقاع متبرکه اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد رقبات و موقوفات این شهرستان سنددار شده‌اند و بر همین اساس شهرستان سراب در تهیه و صدور اسناد وقفی رتبه نخست استانی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، خواستار تسریع در صدور سند برای مابقی موقوفات شهرستان سراب شد و با اشاره به طرح ساماندهی امام‌زاده بزرگ(ع) سراب تاکید کرد: بهسازی، مرمت و احیای ضریح این امامزاده(ع) موجب افزایش نذورات و همچنین رونق حضور زائران و مسافران شده است.

حجت‌الاسلام مصایبی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۱۲ مورد وقف جدید در شهرستان سراب به ثبت رسیده اظهار کرد: از این تعداد موقوفه هشت مورد آن انتفاعی و چهار مورد دیگر نیز منفعتی و بیشترین تعداد موقوفات ثبت شده شامل الحاق مساجد و احداث حسینیه و بخشی نیز شامل زمین‌های مزروعی و واحدهای تجاری و مسکونی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال است.

گفتنی است در این مراسم ضریح امام‌زاده بزرگ(ع) سراب از نوادگان حضرت امام موسی کاظم(ع) غباروبی و عطر افشانی شد.