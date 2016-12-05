ایجاد شهرک صنعتی دارویی برکت/تولید انواع پنی سیلین جی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله فتحیان ظهر امروز دوشنبه در دومین همایش کشوری بسیج داروسازی با موضوع اقتصاد مقاومتی در عرصه دارو با اشاره به برگزاری این همایش در بیمارستان صحرایی امام حسین اظهار کرد: در این بیمارستان صحرایی بیش از سه هزار عمل جراحی انجام شد که برخی از این عمل های جراحی مربوط به عملیات کربلای پنج است، به طور قطع اگر این عمل های جراحی در این بیمارستان انجام نمی شد تعداد شهدا افزایش می یافت.

وی افزود: اینکه در دوران دفاع مقدس، امام خمینی(ره) از عملکرد جامعه پزشکی ابراز رضایت کردند تعارف نبود و این نشانه قبولی جامعه پزشکی در دوران جنگ بود.

رئیس دارویی بنیاد برکت با بیان اینکه ما در حوزه دارویی به مراحل خوبی رسیده ایم، عنوان کرد: اقتصاد جزو بخش های آسیب پذیر کشور بوده که امید می رود در این حوزه همانند حوزه های امنیت و دفاع به بالندگی برسیم همانطور که در بخش های دفاعی توانسته ایم خود را به عمق بیش از یک هزار کیلومتر بعد از ایران برسانیم و به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنیم.

فتحیان تصریح کرد: حوزه دارو از بخش های تعیین کننده و استراتژیک کشور است و دانشمندان بزرگی امروز در این حوزه فعالیت دارند و دانشکده های بزرگی در بخش دارو داریم که می توانیم با بهره گیری از آنها به راهکارهای خوبی دست پیدا کنیم.

عضو هیئت رئیسه شرکت گروه دارویی البرز ادامه داد: در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) کارهای بزرگی از جنس اقتصاد مقاومتی صورت گرفته که می تواند الگو باشد از جمله آنها تولید انواع پنی سیلین G به عنوان ماده اولیه اجماع داروسازان کشور است و تولید آن ۲۰ سال در کشور متوقف شده بود.

وی اضافه کرد: امروز با هزینه بسیار بالا این دارو را مجدد در نوار تولید قرار دادیم و اگر بخش نهایی هزینه تولید آن را کاهش دهیم می تواند نیاز همه کشور را تامین کند، البته برای تولید این دارو با موانع زیادی روبه رو بودیم.

فتحیان افزود: زیرساخت در صنعت دارویی کشور در قالب شهرک صنعتی دارویی برکت انجام شده و امیدواریم بخشی از همایش های کشوری در این شهرک برگزار شود.

عضو هیئت رئیسه شرکت گروه دارویی البرز همچنین عنوان کرد: این شهرک داروسازی می تواند یکی از کانون هایی باشد که در سفر ریاست جمهوری های کشورهای دیگر مورد بازدید قرار گیرد. زیرساخت این شهرک در زمان کمی برای احداث بیش از یکصد کارخانه دارویی ایجاد شد و اکنون بیش از ۲۵ درصد از این زمین ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی داده شده و تعداد زیادی نیز برای سرمایه گذاری ابراز علاقه کرده اند.

رئیس دارویی بنیاد برکت یادآور شد: این کار در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و این همانی است که رهبر معظم انقلاب انتظار دارد، سرمایه گذاری خارجی در ایران به یک بستر نیاز دارد و شهرک دارویی برکت این بستر را فراهم کرده و جذابیت خاصی برای شرکت های بزرگ دارویی جهان دارد.