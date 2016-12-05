نظارت مستمر به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ساختمانها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیرهادی یکی از خواسته های شورایاری، هیئت امنا و اهالی محله را احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در سطح محله عنوان کرد و افزود: پیشرفت و توسعه در علم و دانش و برنامه ریزی برای گذراندن اوقات فراغت جوانان در کنار هم باید مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: نیاز جوانان به دسترسی به کتابخانه و مکان ورزشی مناسب به منظور رشد و شکوفایی استعدادها و جلوگیری از تهدیدات آسیب های اجتماعی باید توسط مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: اهالی محله خواستار ساماندهی مسیل مقصود بیک هستند. در نقاطی از مسیل مقصود بیک معتادین و کارتن خوابها تجمع و اسکان کرده اند که این مسئله موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی در محله نیز شده است، لذا می بایست تمهیدات لازم درخصوص ساماندهی این مسیل به منظور افزایش سطح امنیت اجتماعی در محله انجام شود.

پیرهادی در ادامه، وجود تیرهای برق جامانده در سطح معابر محله را از دیگر مشکلات محله عنوان کرد و افزود: به دلیل ساخت و سازهای صورت گرفته و عقب نشینی های ایجاد شده، وجود تیرهای چراغ برق مزاحم در معابر، مانع اجرایی شدن طرح اصلاحی معابر و تعریض خیابان گردیده است که این امر مشکلات ترافیکی در سطح محله ایجاد کرده است.

پیرهادی دیگر خواسته شورایاری و هیئت امنا را مساعدت به منظور احداث حسینیه در محله عنوان کرد و اظهار داشت: هدف از احداث حسینیه استمرار سنت عزاداری و معرفی اسلام ناب و فرهنگ تشیع و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ویژه فرهنگ غنی عاشورا و آشنایی نسل جوان با فرهنگ قرآن و عترت است. همچنین مساجد و حسینیه ها از جمله مکان های مذهبی است که در میان ساکنان محله باعث تقویت همکاری و همدلی و ایجاد روحیه تعامل می شود.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به تقبل خیرین محلی جهت احداث ساختمان حسینیه، شورایاری و هیئت امنا خواستار مساعدت شهرداری جهت واگذاری زمین مناسب این امر هستند.

پیرهادی در ادامه بیان داشت: نظارت مستمر به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز ساختمان های مسکونی نیز در این محله باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ساماندهی تابلو های برق بوستان قلمستان، تهیه شناسنامه برای تمامی باغ های موجود در سطح محله را از دیگر خواسته های شورایاری، هیئت امنا و اهالی محله بیان کرد.

پیرهادی با تأکید بر اینکه کلیه مشکلات و خواسته های اهالی محله باغ فردوس از شورایاری و هیئت امناء محله احصاء گردید و مکاتبات لازم با شهردار تهران، معاونت های مربوطه، دستگاه ها و ارگان های ذی ربط صورت گرفت و کارشناسان کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران پیگیری لازم را به منظور رفع مشکلات مطروحه به عمل خواهد آورد.