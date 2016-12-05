در ۲۵ روز اخیر ۶ هزار خودروی پلاک مخدوش توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به اقدامات انجام شده شده در خصوص برخورد با خودروهای دودزا همزمان با آلودگی هوا نیز اظهار داشت: طی روزهای اعلام شده شاهد افزایش ۵۰۰ درصدی برخورد با خودروهای دودزا بودهایم. به صاحبان این خودروها پلاک تعمیری داده و خودروی آنها راهی تعمیرگاه شده است.
مهماندار با بیان اینکه برخورد با نقص فنی خودروها با افزایش ۳۰۰ درصدی در این زمان روبهرو بوده است، اضافه کرد: همچنین طی این مدت شاهد افزایش ۲۰ درصدی برخورد با خودروهای فاقد معاینهفنی بودهایم که با صاحبان این خودروها طبق قانون برخورد شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت : در ۲۵ روز اخیر ٦٠٠٠ هزار دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش توقیف و علاوه بر جریمه به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
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