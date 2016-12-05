استاندار قزوین درگذشت استاد خاکساران را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی با صدور پیامی درگذشت استاد محمد حسین خاکساران، انقلابی متعهد را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: خبر درگذشت مجاهد انقلابی و معلم فرهیخته استاد محمد حسین خاکساران از شخصیتهای فرهنگی، مذهبی و سیاسی استان موجب تاثر و تالم شد.

مرحوم خاکساران شخصیتی متدین، متین، انقلابی و ولایتمدار، پاکباخته و فهیم، منصف و متعهد، آشنا و پیگیر مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه و از همکاران خدوم و صادق اینجانب در دوران مدیریت صداوسیما بودند که عمر شریف خود را در ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی و انجام خدمات فرهنگی و اجتماعی به هموطنان عزیز بویژه دیار نخبه پرور قزوین سپری کرد.

بدون تردید مبارزات سیاسی و مجاهدت های این انقلابی مقاوم در دوران قبل از انقلاب و خدمات ارزنده و آثار ماندگار این مومن جانباز در دوران پس از انقلاب اسلامی همواره در ذهن ها زنده و جاویدان خواهد بود.

اینجانب فقدان ایشان را به مردم فهیم و قدرشناس استان قزوین، جامعه فرهنگی و سیاسی استان، دوستان، همکاران و شاگردان ایشان بویژه خانواده محترم و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و برای بازماندگان اجر و صبر جمیل مسئلت می کنم.