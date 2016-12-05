به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مشایخی رئیس دبیرخانه دائمی CNG گفت: با توجه به گسترده بودن صنعت سوخت‌های جایگزین که CNG یکی از اجزای آن است و ارتباط تنگاتنگ آن با صنایع دیگر و از طرفی درخواست‌های متعدد ذینفعان برای تاسیس این تشکل، اقدامات لازم برای تشکیل اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین صورت پذرفته و سازوکار انتخابات در حال اجرا است.

هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی سوخت‌های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در مرکز همایش‌های هتل المپیک با رویکرد عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف ایجاد زمینه‌های لازم به منظور توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین در خودرو و صنایع وابسته و فناوری‌های نوین مطرح در بخش حمل و نقل همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی توسعه سوخت‌های جایگزین در کشور با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی و بخش‌های پژوهشی کشور طی سه روز برپا می شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق اصناف، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان بهره وری انرژی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دبیرخانه سوخت‌های جایگزین از حامیان و برگزارکنندگان اصلی این رویداد هستند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی سوخت‌های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته، می‌توانند و وبگاه www.cngconf.com مراجعه کنند.