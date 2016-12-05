پخش ۲ نمایش در روز دانشجو/ تولد نادر گلچین جشن گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تی لم» را میثم امیری نوشته که زندگی یک دانشجوی سختکوش و مبارز در جریان های ۱۶ آذر را روایت می کند.

این نمایش به کارگردانی جواد پیشگر و با هنرمندی کرامت رودساز، عرفان ابراهیمی، علی اصغر دریایی، عباس شادروان، اکبر ملایی، عباس توفیقی، میرطاهر مظلومی و تعدادی از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.

«تی لم» به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر، ۱۶ آذر ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

همچنین نمایش رادیویی «روزهای تنهایی» با محوریت روز دانشجو در همین روز ساعت ۹:۴۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود که محمدرضا زندی آن را نوشته است.

علی زرینی، محمد رضا علی و مهرداد مهماندوست از جمله بازیگران این نمایش رادیویی هستند و رضا عمرانی کارگردانی آن را بر عهده دارد.

«روزهای تنهایی» به تهیه کنندگی شهلا نیساری، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

رادیو فرهنگ برای نادر گلچین تولد می گیرد

تولد ۸۰ سالگی نادر گلچین خواننده آواز سنتی در برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ که روز سه شنبه ۱۶ آذر پخش می شود، برگزار می شود.

گزارشگر برنامه «نیستان» به بهانه تولد ۸۰ سالگی نادر گلچین با وی گفتگو می کند.

نادر گلچین (زاده ۱۳۱۵ در رشت) خواننده آواز سنتی است که از آثار او می‌توان تصنیف های «مرغ سحر»، «ناوک مژگان»، «قصه شهر عشق»، «مسبب»، «من دیگه بچه نمیشم» و آلبوم‌های «گریز»، «نفس باد صبا» و «زلف بنفشه» را نام برد.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ که به بررسی موسیقی ایرانی اختصاص دارد هر روز ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه کنندگی وحید رستگاری و اجرای فاطمه رکنی روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ می رود.