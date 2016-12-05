به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سلگی ظهر دوشنبه در جمع معلولین نهاوند با اشاره به نام‌گذاری روز ۱۲ آذر به‌عنوان روز جهانی معلولان گفت: نام‌گذاری این روز به منظور یادآوری و تذکر به مسئولان برای توجه به این قشر و رفع مشکلات آن‌ها است.

وی اشتغال، فرهنگ‌سازی و مناسب‌سازی را سه خواسته و مطالبه به‌حق و ضروری جامعه معلولان نهاوند برشمرد و گفت: بنا به دستور استاندار همدان هیچ ارگان و سازمان دولتی حق ندارند به بهانه کمبود بودجه و اعتبار از مناسب‌سازی معابر برای رفاه و امنیت معلولان شانه خالی کند.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند بابیان اینکه اگر اداره و یا سازمانی به علت هزینه‌های سنگین در حال حاضر قادر به مناسب‌سازی و ایجاد رمپ برای معلولان نیست باید شرایط همیار معلول را در اداره خود فراهم کند، افزود: معلولین در جامعه ما از کمترین امکانات رفاهی برخوردارند که این مهم باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات انتفاعی به معلولان در شهرستان گفت: در بحث آموزشی اداره بهزیستی شهرستان نهاوند ۱۲۳ دانش‌آموز و ۲۰ دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری را تحت پوشش خدمات تحصیلی دارد.

سلگی با اشاره به اینکه برای این منظور سالانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان نهاوند در نظر گرفته می‌شود، گفت: این مبلغ با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی افراد از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است.

وی در پایان افزود: اداره بهزیستی نهاوند در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به معلولین در ادارات شهرستان و همچنین اماکن عمومی آماده همکاری است.