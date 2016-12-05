۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهاوند:

مناسب‌سازی معابر اصلی‌ترین مطالبه معلولان نهاوند است

نهاوند- رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهاوند گفت: مناسب‌سازی معابر از اصلی‌ترین مطالبات معلولین نهاوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سلگی ظهر دوشنبه در جمع معلولین نهاوند با اشاره به نام‌گذاری روز ۱۲ آذر به‌عنوان روز جهانی معلولان گفت: نام‌گذاری این روز به منظور یادآوری و تذکر به مسئولان برای توجه به این قشر و رفع مشکلات آن‌ها است.

وی اشتغال، فرهنگ‌سازی و مناسب‌سازی را سه خواسته و مطالبه به‌حق و ضروری جامعه معلولان نهاوند برشمرد و گفت: بنا به دستور استاندار همدان هیچ ارگان و سازمان دولتی حق ندارند به بهانه کمبود بودجه و اعتبار از مناسب‌سازی معابر برای رفاه و امنیت معلولان شانه خالی کند.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند بابیان اینکه اگر اداره و یا سازمانی به علت هزینه‌های سنگین در حال حاضر قادر به مناسب‌سازی و ایجاد رمپ  برای معلولان نیست باید شرایط همیار معلول را در اداره خود فراهم کند، افزود: معلولین در جامعه ما از کمترین امکانات رفاهی برخوردارند که این مهم باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات انتفاعی به معلولان در شهرستان گفت: در بحث آموزشی اداره بهزیستی شهرستان نهاوند ۱۲۳ دانش‌آموز و ۲۰ دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری را تحت پوشش خدمات تحصیلی دارد.

سلگی با اشاره به اینکه برای این منظور سالانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان نهاوند در نظر گرفته می‌شود، گفت: این مبلغ با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی افراد از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است.

وی در پایان افزود: اداره بهزیستی نهاوند در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به معلولین در ادارات شهرستان و همچنین اماکن عمومی آماده همکاری است.

